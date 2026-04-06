На 39: Антон Порязов празнува скромно и помага на деца

Актьорът Антон Порязов, който е познат от сцената с „Напразни усилия за любовта“ на Шекспир и от телевизионния екран, посрещна своя 39-и рожден ден с равносметка и вяра в нови каузи.

Артистът отпразнува личния си празник вчера скромно - в тесен кръг от най-близките си приятели. „Пожелавам си Бог да бъде с мен и аз да бъда с Бога. Искам хората, които обичам, да са здрави и да сбъдват мечтите си. Ако мога да им помагам - ще го правя“, сподели Порязов пред „България Днес“. За него най-ценният подарък не е материален. „Вниманието на специалния ти ден е най-хубавият подарък“, каза актьорът. Най-силният спомен за артиста остава неговият 33-и рожден ден, пише „България Днес“.

„Бях водещ на тото по време на COVID и направих огромна торта като топка на тото. Това бе и последният ми рожден ден, който майка ми гледа по телевизията“, сподели с емоция Тони. Дори в празничния ден Антон не спира да се подготвя за добрите дела, които е намислил. На 17 април той отново ще доведе в София малчуганите от Карлово от Дома за деца, лишени от родителска грижа, като част от своята благотворителна инициатива.

Децата ще гледат спектакъл от Пролетната арт седмица на НДК, след което ги очакват сладки изненади в италианска джелатерия и посещение в Зоологическата градина. До момента от продажбата на стихосбирката на Порязов „Из душата на едно момче“ са събрани над 2000 евро, които отиват в помощ на каузата. Порязов ще излезе и на сцената в зала „Люмиер“ с постановката „Напразни усилия за любовта“, отново част от Пролетната арт седмица на НДК. Освен с изкуство и благотворителност актьорът не крие и активната си гражданска позиция. „Аз винаги съм гласувал и апелирам хората около мен също да го правят. Дори да не харесваш никого, отиди и пусни невалидна бюлетина - това е крайният вариант. По-добре е от това да не гласуваш, защото, когато не гласуваш, вотът ти реално се разпределя“, обяснява Порязов.