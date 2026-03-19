Стоян плаче пред последователите си след „Ергенът“: Сам съм!

Един от най-коментираните участници в настоящия сезон на „Ергенът“ - гологлавият мачо Стоян, успя да се превърне в истинска сензация в социалните мрежи.

Но не заради драматични обрати в любовния сюжет на шоуто, а заради нещо далеч по-неочаквано - авторска поема, която той изрецитира пред последователите си в кратко видео:

„Стига! Аз съм. Сам съм. В съня си аз знаех. Исках, но не можех. Пробвах, но оставах. Бягах, но не стигах...“.

Докато реди думите, Стоян диша тежко, прави драматични паузи и очите му се Пълнят със сълзи, сякаш преживява лична трагедия.

Проблемът е, че зрителите не преживяха същата емоция. Напротив - социалните мрежи буквално избухнаха от смях. „Докато свърши изречението, забравям как го е започнал“, „Стояне, трябва да спреш“, „На какви субстанции е авторът?“, „Това не е поема, това е мъка“... Хората, изгледали видеото, стигат до извода, че Стоян очевидно отново е нещастен в любовта.

Това звучи изненадващо на фона на слуховете около развитието на „Ергенът“. Както и колегата му Кристиян, Стоян също ще напусне предаването преди финала. Официалната версия гласи, че също е открил жената на живота си по време на снимките и затова няма смисъл да остава до края. Само че, ако се съди по меланхоличната поема, нещата май не са се развили толкова приказно след завръщането им в България - ако изобщо е имало реална връзка. В интернет форумите, посветени на предаването, пък вече усилено се коментира друга версия - според част от зрителите Стоян никога не е бил особено убедителен в ролята на заклет женкар и любител на дамската красота.