Никол Андонова СКЪСА връзката между баща и дъщеря! Митко Андонов плаче пред приятели!

Драматичен разрив бележат отношенията между първия съпруг на най-успешната певица у нас Мария - Димитър Андонов, и първородната им дъщеря Марая. По информация от неговото обкръжение, бизнесменът е прекратил контактите с детето си и не крие пред близки колко тежко преживява случващото се. Според запознати, ключова роля за ескалацията на конфликта има настоящата му жена Никол Андонова.

Историята обаче започва години по-рано – с топ звездата в родния шоубизнес – Мария. Връзката между нея и Андонов продължава шест години, като двамата имат и шестгодишен брак. Именно от този съюз се ражда дъщеря им Марая – единственото дете за певицата и първородно за бизнесмена.

Любовта между Мария и Димитър

започва силно и изглежда като приказка. Двамата заживяват заедно, а Димитър ѝ предлага брак малко след като започват съвместния си живот. Само пет месеца по-късно вдигат пищна сватба, на която присъства голяма част от светския и бизнес елит. По думите на техни познати, Андонов е бил изцяло отдаден на Мария – придружава я навсякъде и дори не се отделя от нея по време на престоя ѝ в болница, тъй като детето им е заченато инвитро след петия опит.

С течение на времето обаче отношенията им започват да се пропукват. Около шестата година от връзката, малко след раждането на Марая, Мария се включва активно в „Мюзик Айдъл“ и започва изключително натоварен професионален период с десетки участия месечно, докато за детето се грижат нейната майка и сестра.

Именно в този момент идва и повратната точка. По информация от близки до семейството, Мария заварва Димитър в хотел в компанията на други жени – ситуация, която окончателно разбива доверието ѝ. Певицата подава молба за развод незабавно.

Следват повече от две години, в които Андонов прави опити да възстанови връзката – търси я по участия, настоява за втори шанс и дори стига до крайни емоционални реакции пред хора. Раздялата обаче става окончателна едва когато Мария започва нова връзка и заживява с друг мъж, след което Димитър подписва документите за развод.

След раздялата отношенията между Андонов и дъщеря му постепенно се усложняват. Според твърдения на запознати, той се ограничава основно до финансова издръжка, като в първите години след развода дори тя не е изплащана редовно.

Коя е Никол всъщност?

В живота му по-късно се появява Никол Андонова. Двамата се запознават покрай общи познати - по това време тя работи като асистентка при заможни приятели на Мария, които тя посещава в Тайланд за снимките на новия си клип. Никол сервира кафета, слага кърпи и т.н., спомнят си техни близки. В последствие обаче е изгонена за лошо пиянство и заминава за Испания, където запознати твърдят, че се е пробвала в най-древната професия! В едно от връщанията си се срещат с Митко почерпени в , който по онова време вече упорито си търси половинки. Уви, не след дълго Никол забременява, което води до създаването на ново семейство за Андонов.

Именно от този момент, твърдят близки до ситуацията, започва и постепенната дистанция между него и Марая, която в крайна сметка прераства в пълно прекъсване на отношенията.

Историята обаче далеч не приключва дотук. Очаквайте продължение с още детайли около отношенията в семейството и отражението им върху малката Марая.