Нана бори страха от новия рак с преживявания: Ще живея като за последно!

„Ще живея като за последно! Ще се стремя всеки един мой ден да е запомнящ се!”. Това си обещала Нана преди години, когато я връхлитат здравословните проблеми. По една или друга причина години наред не успява да изпълни обещанието си. Но откакто слезе от екран, тя наистина се стреми да уплътнява часовете си със запомнящи се моменти.

Днес Нана Гладуиш бори страха от новия вид рак с вълнуващи преживявания. След като в началото на годината сподели, че се е подложила на операция за отстраняването на злокачествено образувание на кожата, бившата водеща на предаването „Съдебен спор“ по Нова тв почти не се застоява вкъщи. Нана, съпругът й Джонатан и синът им Джейсън бяха на екскурзия в Колумбия, в края на март се отправиха на 8-дневно пътешествие из щата Флорида, САЩ, а преди дни се качиха за първи път на роботакси.

Пътуването започна от Маями, където Нана, мъжът й и синът им прекарват българските зими от 2023 г. Тримата поеха с кола из щата Флорида, изминаха 3000 км и посетиха малки и големи градчета, опитаха различна храна и слушаха джаз на живо в автентичен клуб в Ню Орлеанс – „родното място на джаза“. Това беше желанието на Нана за 52-рия й рожден ден, който отбеляза на 6 април.

„Обичам джаз. Много. За мен добрия джаз е като качествения разговор. Започва непринудено, лежерно, развива се в една спонтанна динамика и почти никой не знае кога и как ще свърши“, споделя Нана, като уточнява, че има предвид джаза в бенд. Тя припомня, че е завършила музикално училище с цигулка и пиано и за нея музиката е нещо много специално.

„Обичам да се предизвиквам“, признавала е бившата водеща за новите преживявания, които все търси. Дори когато избира ресторант, в който да вечеря със семейството си, Нана се води от желанието да опита храна, която до този момент не е яла. Така че винаги е готова за приключения. Това била и целта на поредното пътуване със семейството й – да видят нови места.

Дори в ежедневието си в Маями, Нана намира поводи за радостни вълнения. Малко преди семейното пътуване из Флорида, бившата водеща вдъхнови последователите си в инстаграм с танц под десетки светлини, а после се разходи из други арт пространства. Те са част от „Суперблу Маями“ – място за интерактивно изкуство, като билетите са само по 30 долара.

Преди дни пък Нана и синът й за първи път се качиха на набиращото популярност роботакси в Маями и други градове в САЩ. Возиха се в колата без шофьор до плажа, където Джейсън тренира. Той е талантлив тенисист и вече участва в състезания.

Бившата звезда на „Съдебен спор” отделя време и за голф. Занимава се и с просторната си градина в семейната къща в Маями. Не е лесно, защото игуани прескачали откъм съседния двор и нападали бугенвилията. Нана обаче не се отказва от градинарството, което й я успокоява и радва. Съвсем скоро тя и семейството й вероятно ще се преместят във вилата си в Марбея, Испания, където по традиция прекарват летата. Задължително идват и в България.

Нана вече е изключително стриктна в слънчевата защита, след като й откриха нов вид рак – на кожата. Бившата водеща сподели за това в средата на януари. Блондинката отишла на преглед при специалист, след като от известно време я притеснявало странно образувание от лявата страна на челото, почти в косата. Очаквало се да не е нищо сериозно, но биопсията показала рак на кожата. „Съобщиха ми по телефона, докато шофирах“, каза Нана и допълва, че споделянето на подобна стресираща информация и по телефона е нещо като странен обичай в САЩ. Лекарите я убеждавали, че всичко е под контрол, защото е „хванато навреме“. И все пак Нана ужасно се изплашила, защото за пореден път се сблъсква с тежката диагноза.

Бившата водеща пребори рак на гърдата два пъти и вече от доста време в ремисия, благодарение на хормоналната терапия, която следва от 13 години. Ракът е бич в рода й. От болестта почина баща й през септември, 2007 г. Нана загуби, заради рака, и баба си, както и братовчед. На 22 декември, 2023 г., само на 55 г., от рак си отиде и Мартина, сестрата на Нана. „Много хора загубих. Цялото си биологично семейство. Ако има нещо, поне са заедно“, казвала е Нана, която, въпреки че живее предимно в чужбина, продължава да развива дейността на фондацията си „Една от 8“. Заедно със съмишленици, бившата водеща помага на жени, борещи се с онкологични заболявания. Допринасят и за здравната информираност.

Нана избра да бъде полезна на другите и когато сподели за рака на кожата, който лекари я убеждавали, че е овладян. Нана подчерта колко е важно да се използва слънцезащита. В последващи медийни изяви тя сподели за себе си само, че трябва да се наблюдава на всеки 6 месеца, но не се налагала допълнителна терапия. Каза още, че докато се възстановявала от оперативната интервенция, открила друго образувание – този път отгоре на главата си. Настояла лекарите да изрежат и него. За щастие се оказало, че второто изрязано образувание не е опасно. „След това отидох и ми изрязаха още две неща“, сподели Гладуиш с усмивка.

За всичко това бившата водеща говори с изненадващо спокойствие, но все пак е признавала, че е подвластна на страхове. Стараела се да ги „филтрира“, да отклонява вниманието си, за да не им се поддава, и да полага грижи за здравето си. Нана смята, че човек, който обича живота и иска да го живее, трябва да намери сили да се справи с всичко, с което бъде провокиран.