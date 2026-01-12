Последни
Насам, народе: Кати си търси спонсор

Насам, народе: Кати си търси спонсор

"Майтап беше моят пост в мрежите, че си търся спонсор да ми даде 120 000 лева без замяна на нищо, за да направя новата си песен тотален хит." Това каза фолкпевицата Кати, която взриви интернет с ход, който малцина очакваха, пише България Днес.

Певицата наистина е написала думите, но не сериозно, а с цел провокация.

"Разбира се, че всеки има мнение за всичко около нас. Аз продължавам да правя хитови парчета, които с продуцентите ми ще решим кога да пускаме в публичното пространство. Не съм от хората, които постоянно искат да са в медиите. Имам идеи за социално насочени текстове. Очаквайте хубави неща от мен", каза с усмивка красивата Кати. 

