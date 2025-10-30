Натали Трифонова сина си Арън Чой! Видеото разбуни духовете (Вижте защо)

Първородният син на Натали Трифонова и мотошампиона Мартин Чой стана на 1 месец и гордата мама реши да пренебрегне суеверията с мило видео на бебето. Малкият Арън наистина е очарователен и умили сърцата на последователи и близки на синоптичката, пише Intrigi.bg.

Въпреки че Натали все още крие лицето на сина си, тя показва колко жизнен и енергичен е синът на Чой – той непрестанно рита с крачета, стиска с ръчички пръстите на мама и се върти. На един от кадрите за кратко се виждат очичките на детето, от които става ясно, че е наследило корейската жилка на татко си.

Въпреки че трогателното видео събра над 5000 харесвания и десетки коментари, гордият баща не отрони и дума, нито лайкна клипа. Това за пореден път направи неприятно впечатление у близки на Трифонова, които недоумяват защо Чой се държи по този начин. „Разбираемо е да не иска показност, но той буквално крие, че има връзка с Натали и детето. Това е грубо“, цъкат с език приятелки на Натали.

Впечатление прави и отношението на каката на новороденото. Отдавна се говори, че дъщерята на Мартин Чой от предишната му връзка не е в добри отношения с Натали – двете дори не се следват в социалните мрежи.

Изненадващо е обаче, че 15-годишната Киара дори не е харесала умилителните кадри с братчето си в Инстаграм. Фенове започват да се чудят дали изобщо Чой е признал сина си от Натали и все още ли са във връзка.