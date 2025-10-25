Слави с брониран „Мерцедес” за 1милион евро

Слави Трифонов си е поръчал последен модел „Мерцедес” S-класа със солидна бронировка, научи „Уикенд”. Заявката за возилото е била направена още през лятото, но изпълнението отнема доста време, понякога дори година. Най-рано идната пролет колата на Дългия ще бъде докарана в София.



Возилото се прави единствено по поръчка и се изпълнява в централния завод в Германия. Цената е около 5 пъти по-висока от стандартния модел и надхвърля сумата от 1 милион евро, твърдят експерти, до които наш репортер се допита.

Това всъщност ще е първия „Мерцедес” на Трифонов. От поне 20 години шоумена и лидер на „Има такъв народ” се придвижва с джипове „Рейндж Роувър”, които в миналото шофираше сам. В последно време обаче, покрай здравословните си проблеми, Слави избягва да се качва в джипове и е открил комфорта на лимузината. Дългия много рядко вече ползва транспорт. Както е известно, той почти не излиза от луксозната си къща в баровския столичен квартал „Бояна”, където провежда политическите и светските си срещи и където дори има звукозаписно студио на приземния етаж.



Все пак, понякога му се налагало да ходи тук-там, затова и решил да си поръча брониран „Мерцедес”. Поръчката за колата е направена от фирма, която е приближена до Трифонов, но всъщност се плаща от самия него. Слави никога не е криел благосъстоянието си, а според имотната си декларация, която е длъжен да подава като лидер на партия, притежава милиони левове.

С брониран „Мерцедес” се возеше и президента Румен Радев, преди да реши популистки да се откаже от колата си. Лимузината бе купена от НСО миналата година. Службата за охрана на властимащите притежава още една такава кола в гаража си.