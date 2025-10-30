Бившата репортерка на „Ботев“ (Пд) се пусна гола (Горещи снимки)

Една от най-провокативните спортни репортерки Христина Драганова, се разголи.

Журналистката, която е блян на множество родни футболисти, забегна на СПА ваканция в минералния курорт Белчински бани край Самоков. Хриси дълго време работеше в телевизията на „Ботев“ (Пловдив), където доби широка популярност.

Дългокраката хубавица реши да извади на показ тялото си. Тя остана само по бельо на терасата по време на почивката си. Кадрите се появиха в социалните мрежи за кеф на последователите й. Драганова призна, че се чувства страхотно, но не показа дали има мъж до себе си и кой я фотографира.

През 2022 година журналистката се оказа в опасна близост до бившия национал Димитър Бербатов. Красавицата беше уловена от камерите да си лафи непринудено със звездата в ложите на националния стадион по време на мач между „Хебър“ и „Ботев“. Двамата демонстрираха близост и очевидно се познават отлично. Дори се кикотеха закачливо, а жената до звездата - Елена, едва ли е останала доволна от гледката тогава.

Христина изгря като синоптичка на фалиралата ТВ 7. После стана репортерка на „Диема“, като интервюираше играчите на пистата. Няколко пъти я намесиха във флирт с известни играчи, най-вече чужденци на „Левски“. Беше близка и с бившия футболист на „Славия“ Йон Бакеро, който е син на легендата на „Барселона“ - Хосе Мария Бакеро.

През изминалото лято Драганова обяви, че се разделя с работата си в „Ботев“ (Пловдив), където изкара над три години. „Част от сърцето ми ще остане в този клуб, идеите и завещанието му завинаги. Само „Ботев“!“, написа на изпроводяк секси репортерката.