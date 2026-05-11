Наум Шопов празнува титлата на „Левски“! Заведе и щерката на мач

Водещият на „Ергенът“ Наум Шопов заедно с половинката си Теа Минкова и дъщеричката им Амая бяха част от синя България, която ликува, след като футболният „Левски“ вдигна толкова дълго бленуваната 27-а шампионска титла.

На „Герена“ дойдоха да празнуват близо 20 хиляди души, сред които потомственият актьор със семейството си. И тримата бяха облечени със сини дрехи и не криеха еуфорията си.

„ШАМПИОНИ СМЕ! ПФК „Левски“, благодаря от сърце“, сподели сексапилният Наум, който освен това е и дипломиран лекар. „Вчера за пръв път заведохме Амая на мач! Запалихме синята искричка в очетата“, похвали се още Шопов.

Недалеч от тях в ложите на сектор „А“ на стадион „Георги Аспарухов“ бе и доскорошният собственик на „сините“ Наско Сираков с цялото си семейство. Плътно до него седяха щерките му Славея и Виолета, както и трите внучки Илиана, Асияна и Емили, пише "България Днес".

„Моят вечен Победител! Семейството е нашата крепост. „Левски“ е нашата Съдба. Неизмерима любов, гордост, осъщественост“, възкликна Илиана Раева.

Любопитното е, че за първи път от дълги месеци насам не бе разпънат транспарантът с надпис „Сираков вън“.

На стадиона заедно с общия им син пристигна съпругата на капитана Георги Костадинов - Радост. Малкият Жорко видя на живо с гордост как татко му вдигна шампионската купа над главата си. Малчуганът бе облечен с фланелка на отбора с името на баща му.

Световни футболни легенди също се оказаха привлечени от магията на „Левски“ и поздравиха отбора за титлата. Бившият играч на „Реал“ (Мадрид) и бразилския национален отбор Роберто Карлош дори позира с шалче на „сините“ и заяви във видеобръщение: „Левски“ шампион. Прегръдки за всички. Поздравления. Догодина още повече успехи“.

Легендата, който посети България тези дни, има връзка с родния футбол, тъй като неговият зет Педро Нареси играе в „Лудогорец“. Карлош пък е работил заедно с помощник-треньора на „Левски“ Фернандо Гаспар Лаборие в „Реал“.

Световният шампион с Германия от 2014 година Джером Боатенг също е на посещение у нас заради Джиро д‘Италия

„Знам, че българският футбол винаги е имал качествени играчи с много технически качества. Откакто съм тук в България, хората непрекъснато ми говорят за „Левски“. Казват ми да направя буквата, изобразяваща името на отбора. Поздравявам ги. Това е страхотно постижение. Дано клубът, футболистите и феновете да имат един страхотен празник и се насладят на шампионските моменти“, коментира Боатенг.