Най-накрая награда за Славка Калчева! (СНИМКИ)

Най-накрая заслужена награда получи Славка Калчева. Случайно или не, изпълнителката на най емблематичната за последните годи ни песен - „Бяла роза“, рядко получава призвание за творчеството си.

Този път това се случи на тазгодишното издание на наградите First Lady Awards 2026. Бляскавото събитие събра на едно място редица успешни дами, покорили върхове с усърден труд и амбиция.

Церемонията се проведе на 24 март в луксозно заведение в центъра на София под ръководството на чаровната манекенка и организатор на модни събития Мариана Маринова.

Водеща бе носителката на титлата „Лейди България 2024" Калина Атанасова, която се появи с дълга розова рокля на дизайнерска марка. Самата тя представи с усмивка всяка от наградените дами.

На церемонията Калчева получи статуетка в категория „Традиции". Облечена в стилен черен костюм, изпълнителка излезе на сцената и с емоция обяви: „Много съм развълнувана, защото не получавам много награди и тази ми е доста скъпоценна. Радвам се, че моят труд и творчество през годините са оценени. Само си пожелавам здраве, за да мога да продължавам да пазя нашите традиции и да ги предавам на младите поколения".

Калчева бе подготвила и специална изненада - музикален поздрав с народната песен „Бели ангели“, на която гостите завиха пъстро хоро.

„Вдъхновение“ на годината пък стана синеоката актриса и манекенка Ирена Милянкова, която не успя да се появи на събитието. Въпреки това младите журналистки от „България Днес“ Росица Петкова и Дара Ботева взеха статуетката от нейно име и обещаха да й я предадат.

За разлика от нея, талантливата й колежка Параскева Джукелова дойде в заведението, придружена от своята добра приятелка и артист с богат опит Ева Тепавичарова. Джукелова бе подготвила специален видеоклип с театрален монолог, който зазвуча, преди да грабне наградата.

Категория „Глас" спечели новото попълнение в „Капките“ - певицата Пламена Петрова, чиято статуетка бе връчена лично от поп иконата Кристина Димитрова.

„Много съм развълнувана! За мен това е голямо признание! Една жена може да бъде вдъхновение за приятелка, за съседка и за още дами като нея, разказвайки своята история", заяви Плами, която с много вяра успява да пребори коварната анорексия.

Друга хубавица, която прикова вниманието със стилна визия, бе гимнастиката Ренета Камберова. Златното момиче взе отличие в категория „Спорт“.

„Спортът е нещо доста трудно, особено когато говорим за професионален. За съжаление, той не е за здраве. Прекарах 19 години в залата, за да мога да отида на олимпиада и да играя 5 минути. Пътят е дълъг и не всички успяват", каза Камберова.

На церемонията отличени бяха журналистките Ева Веселинова за своя подкаст „ИЗВЪН райската градина с Ева", както и Елизабет Методиева, чиято награда връчи лично Крум Савов.

Наградите уважиха още инфлуенсърката Даяна Йорданова от „Трейтърс: Игра на предатели“, ергенката Татяна Иванова от настоящия сезон, която дойде заедно с дъщеричката си, Ивайло Герасимов от „Фермата", Васил Мавриков, фолклорният изпълнител и пиар Владислав Славов, Лейди България 2026 Пресияна Стефанова и още ВИП гости.