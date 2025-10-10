Последни
Популярни
Горещи

Невена Цонева: Беше лоша операция. Господ ме спаси!

https://hotarena.net/laifstail/nevena-coneva-beshe-losha-operaciya-gospod-me-spasi HotArena.net
Румен Димитров
1624
Невена Цонева: Беше лоша операция. Господ ме спаси!

Румен Димитров
1624

Вече съм добре благодарение на бързата реакция на лекарите, възстановявам се вкъщи, казва изпълнителката

Изписаха от болницата певицата Невена Цонева. Изпълнителката е отново у дома, след като само преди дни се подложи на тежка интервенция.

"Възстановявам се и изпълнявам заръките на лекарите. Беше наистина лоша операция. Благодаря на целия екип на болница "Свети Георги" в Пловдив. Изключителни професионалисти, изключително отношение! Реагираха много бързо. Ако не бяха те, можеха да станат сериозни усложнения", сподели пред "България Днес" половинката на Венелин Венков.

На този етап звездата не пожела да разкрие причината за спешния й прием в лечебното заведение.

"Не искам да правя сензации с моите страдания! Щеше да стане много лошо, но слава богу, Господ е с мен. Нещо ме е пазило и се е случило точно в Пловдив, точно преди концерта, който отложихме", на мнение е победителката в първото издание на "Мюзик Айдъл".

Звездна кухня с Мила и Толик

Невена е изключителен професионалист и още на 19 октомври отново ще е на сцена.

"Новите дати вече са обявени. Завръщаме се с нова сила и заряд!", успокои почитателите си хубавицата.

Докато е на легло, Цонева получава огромна подкрепа както от любимия си Венелин Венков, така й от верните си фенове.

"Ще се оправиш, просто ти трябва време. Няма ненаказано добро, а ти много добрини правиш. Понякога човек има нужда да е малко егоист. Изпращаме ти всичката любов и позитивна енергия", желае й нейна последователка.

Както е известно, Цонева има голям афинитет към окултното и отвъдния свят. През годините самата тя е споделяла, че вижда призраци и разпознава аурата у всекиго. Именно заради връзката й с мъртвите някои хора предполагат, че се е забъркала с нечисти сили.

"Бях подложена на много напрежение и стрес, което по окултен начин води до логичното обяснение, че ми изби във физиологичен аспект. Това е връзката с паранормалното", каза в отговор на любопитните езици Невена.

Тагове:
Още от Лайфстайл

4 Коментара

Урунгел дойчева

преди 14 минути

Жалко. У такова време живеем че външнио вид е най "маловажен".

Коментирай

Грозотио дойчева

преди 14 минути

!!! Полина Станчева Хамид и надежда дойчева !!! Използвайте гугъл. Отиди на Изображения. СНИМКА. Статия за ИЗМАМНИЦИТЕ и ПРЕСТЪПНИЦИ. Моята "жена" надежда дойчева е като египетска богиня в тялото е стройна, а у главата е Крокодил.

Коментирай

17.05.1976г.

преди 12 минути

Тоя "лудио репортер", че коса си присажда, грознио и увиснал нос, а брадичката.

Коментирай

Урунгел дойчева

преди 12 минути

Тоя "лудио репортер", че коса си присажда, грознио и увиснал нос, а брадичката.

Коментирай

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.