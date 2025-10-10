Невена Цонева: Беше лоша операция. Господ ме спаси!

Вече съм добре благодарение на бързата реакция на лекарите, възстановявам се вкъщи, казва изпълнителката

Изписаха от болницата певицата Невена Цонева. Изпълнителката е отново у дома, след като само преди дни се подложи на тежка интервенция.

"Възстановявам се и изпълнявам заръките на лекарите. Беше наистина лоша операция. Благодаря на целия екип на болница "Свети Георги" в Пловдив. Изключителни професионалисти, изключително отношение! Реагираха много бързо. Ако не бяха те, можеха да станат сериозни усложнения", сподели пред "България Днес" половинката на Венелин Венков.

На този етап звездата не пожела да разкрие причината за спешния й прием в лечебното заведение.

"Не искам да правя сензации с моите страдания! Щеше да стане много лошо, но слава богу, Господ е с мен. Нещо ме е пазило и се е случило точно в Пловдив, точно преди концерта, който отложихме", на мнение е победителката в първото издание на "Мюзик Айдъл".

Невена е изключителен професионалист и още на 19 октомври отново ще е на сцена.

"Новите дати вече са обявени. Завръщаме се с нова сила и заряд!", успокои почитателите си хубавицата.

Докато е на легло, Цонева получава огромна подкрепа както от любимия си Венелин Венков, така й от верните си фенове.

"Ще се оправиш, просто ти трябва време. Няма ненаказано добро, а ти много добрини правиш. Понякога човек има нужда да е малко егоист. Изпращаме ти всичката любов и позитивна енергия", желае й нейна последователка.

Както е известно, Цонева има голям афинитет към окултното и отвъдния свят. През годините самата тя е споделяла, че вижда призраци и разпознава аурата у всекиго. Именно заради връзката й с мъртвите някои хора предполагат, че се е забъркала с нечисти сили.

"Бях подложена на много напрежение и стрес, което по окултен начин води до логичното обяснение, че ми изби във физиологичен аспект. Това е връзката с паранормалното", каза в отговор на любопитните езици Невена.