Ники Кънчев за 17-годишната Мари-София: В нея намирам спокойствие

Hики Кънчев организира хавайско парти за 17-ия рожден ден на дъщеря си в известно столично заведение.

Мари-София не е типичното лудо и объркано тийнейджърче, с радост констатират странични наблюдатели, нагледали се на разглезени и претенциозни младежи. "Много е спокойна, но, разбира се, се вълнува от момичешки неща, тайни, разговори. Много ме успокоява, вижда перспективата, помага ми да се концентрирам", признава таткото. Майката Даниела също може да бъде видяна рядко на публични събития

Покрай "Дарик радио" двамата с Кънчев се откриха един друг. Дани работила като рекламен агент в медията, а той е един от основателите й. Въпреки че радиоводещият е с 14-години по-възрастен от нея, успява да я спечели със самочувствие и интелект неща, които Дани много ценяла у мъжете. Кънчев от десетилетия живее с майката на дъщеря си, но досега няма сключен брак с нея. Телевизионерът не вярва в брака и дори смята, че той може да развали връзката.

Двамата преминаха през много трудности, като най-страшната бе загубата на едната им дъщеря. Водещият погреба Христа - едно много дълго чакано дете от него и съпругата му, което дойде на бял свят заедно с близначката Мари-София. И двете деца се родиха недоносени и се наложи дълго време да стоят в кувьози в Майчин дом. Въпреки всички усилия на лекарите малката Христа се отказа от живота.

„Загубих момиче и никога няма да си го простя. Не минава нито ден без да мисля за това. Нито ден. Мисля постоянно за това, защо ми се случи да загубя детето си, къде съм сбъркал, лъгал ли съм някого, може би не е наказание, може би е знак... не знам. Нямам отговори на тези въпроси. Това, което казвам днес на дъщеря си за нейната сестра е, че винаги трябва да прави нещата двойно - да бъде двойно по-добра, двойно повече да се труди. Строг баща съм, но не прекалено", споделя той. Загубата смазва Ники и го хвърля депресия, която не подминава и жена му.

Още преди години тя стресна всички с неузнаваемо променената си външност. Даниела бе смъкнала килограми дотолкова, че бе заприличала на току-що освободена концлагеристка. С днешна дата обаче тя върна широката си усмивка и част от килограмите си, изглежда щастлива и удовлетворена. През 2016 години и Ники Кънчев изуми почитателите си, като свали биреното шкембе и 20 килограма от снагата си. Тогава той обясни, че се е подложил на диета, която изключва всичко газирано и бяло. като захар и брашно.

Той обаче не крие, че е преживял драматично раздялата с предаването "Стани богат", което се върна на екран в Би Ти Ви с водещ Михаил Билалов. "Със сигурност повече от 15 години полагах усилия "Стани богат" да стане явление, феномен, да се превърне в семейно изживяване и хората вкъщи да го гледат и дискутират и сами, и с децата си. Българинът се влюби в това предаване. Така че раздялата болеше." Преди две години обаче Кънчев смени Билалов и се върна на любимата си работа.

„Получих покана да се завърна. Не съм тропал на врати, не съм подсмърчалв коридора, не съм се молил. Дори първоначално отклоних тази покана, колкото и невероятно да звучи, защото не съм „цветарка" и не обикалям телевизиите. Обичам да тежа на мястото си, затова преходът от Нова в Би Ти Ви ми беше много труден. Пожертвах бая емоции, докато взема окончателното си решение“, признава Ники.

Догодина му предстои и ново предизвикателство. Той ще трябва да се бори за рейтинг с новото предаване по Нова телевизия „Дъ флор" или в превод от английски: „Подът". Снимките на първия сезон приключиха в Нидерландия още преди месеци. Водещ е актьорът Юлиан Костов, гадже на участничката от риалитито „Трейтърс - игра на предатели" на Би Ти Ви Мирела Илиева. Двете предавания най-вероятно ще вървят в едно и също време по телевизията. И двете ще са на запис. Това означава, че двамата водещи - Юлиан Костов и Ники Кънчев, ще са в директна борба за фенове и рейтинг.

Извън синия екран, Кънчев продължава да води предаването си в Дарик радио, в което са гостували най-прочутите български звезди на естрадата и рока.