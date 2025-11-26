Ники Китаеца се определи за ДОКТОР! Продава режими за 500 лева! (Опарени пропищяха)

Николай Първанов – холистичен нутриционист. Така до съвсем скоро се самоопределяше бившето гадже на Азис – Ники Китаеца. От днес обаче това е в историята. В историята остава и досегашният му „творчески“ фитнес псевдоним – Nik Fit. Към бившият фитнес инструктор вече е редно да се обръщате със званието „доктор“. Или поне така смята самият той.

„Обръщението „Д-р Първанов“ е запазено, а NikFit е само исторически фон. Когато една пациентка ми написа: „Д-р Първанов, дори екстрасенс не би постигнал това с мен“, осъзнах, че може би правя нещата правилно“, написа Ники Китаеца с гордост и известен патос, от който пуснахме сълза.

Фейсбук страницата му прелива с реклами на работата му като нутриционист и хранителните режими, които предлага. Според описанията те следва да са изключително индивидуални за всеки един „пациент“, с оглед на физиката, килограмите и желаните резултати. Д-р Първанов обещава бързо и здравословно отслабване, предлагайки дори 12-часово разположение в денонощието.

А цената – скромните 500 лева на месец, които всеки би отделил на драго сърце, особено след като види бомбастичните снимки „преди и сега“ на доволни клиенти. Разбира се, това е базова цена и един хранителен режим на д-р NikFit може да стигне и до 1000 лева на месец.

Уви, доста опарени „пациенти“ пропищяха от въпросните режими и нададоха вой по форумите, че са хвърлили парите си на вятъра. Оказва се, че обещанията за индивидуални хранения са фалшиви и всъщност всички „под опеката“ на нутрициониста ядат едно и също. Ники Китаеца съвсем не са хаби да изготвя план на всеки свой клиент, както е редно, а подава едни и същи менюта на всички.

Най-много обаче са оплакванията от йо-йо ефекта. „Спазвах диетата му няколко месеца. Счупих се от готвене. Да, отслабнах. Не много. След това спрях и се оказа, че диетата му е с огромен йо-йо ефект“, ядосва се разочарован „пациент“ на доктора.

„За няколко месеца имах всичко на всичко 3-4 пъти месо. Всичко са само салати. Тук там някоя риба със зеленчуци. Странно ми стана, че не искаше да знае колко килограма съм. Само снимка. Не се поинтересува колко искам да отслабна и към какво се стремим въобще. Съжалявам за парите си“, плачат по форумите.

В същото време Ники Китаеца се чувства още по-уверен в „лекарската си практика“: „Продължавам напред като д-р Първанов, защото работата ми вече говори сама за себе си. И когато виждам резултати като тези – честно казано, и аз се радвам да продължим“.