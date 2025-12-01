Ники Михайлов се обясни в любов на Николета: Щом сме заедно, ще оцелеем https://hotarena.net/laifstail/niki-mihaylov-se-obyasni-v-lyubov-na-nikoleta-shtom-sme-zaedno-shte-oceleem HotArena.net

Николай Михайлов се обясни в любов на половинката си Николета Лозанова. Причината бе нейният рожден ден вчера. Любимата му навърши 38 години.

„Всяка година на този ден, на ТВОЯ ДЕН, когато започна да пиша пожеланията си към теб, БЛАГОДАРНОСТИТЕ ги изпреварват! И всяка година те са все по-значими и все по-дълбоки! Продължавай да бъдеш вдъхновение за милиони хора, но за мен, Никол и малкото чудо, с което ме дари ТИ СИ смисълът и кислородът! Благодаря ти, че те има, ти си моята опора, познаваш и сладостта от победите, и болката от загубите, показвала си ми какво е „да си на ръба между живота и смъртта", заради нас... щом сме заедно, ще оцелеем пак... Бог да благослови нас и нашите семейства, и всички вас! Обичаме те, любов моя! Бъди честита, здрава и успешна", написа бившият вратар на Николета.

Лозанова не празнува рождения си ден, тъй като свекър й Борислав Михайлов е в болница. Легендарният вратар претърпя инсулт преди седмица и все още е в лечебното заведение< пише "Бългаиря Днес".

Към пожеланията за празника й се присъедини и Мария Петрова.

„Не спирай да мечтаеш и да сбъдваш мечтите си", написа й съпругата на Боби Михайлов.