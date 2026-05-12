Никола Цолов събира екипаж за Луната

Звездата ни във Формула 2 Никола Цолов събира екипаж за пътуване до Луната и кацане на нея! В подкаст, заснет край пистата, Българският лъв бе запитан знае ли за мисиите "Артемис", и че първата пилотирана от тях неотдавна обиколи земния спътник. След като отговаря положително, следващият въпрос е, ако той бъде избран да води мисия за кацане там, той кои от своите съотборници и конкуренти би взел в екипажа си.

Цолов бе посрещнат с хляб и сол във Валенсия

Разговорът, разбира се, се води в шеговит тон, но Никола обясни кои би взел и защо. След кратък размисъл, Цолов посочи, че тримата, които хипотетично ще летят с него първо трябва да са здрави физически и психически. Тасанапол Интапувусак е първият посочен, макар именно той да предизвика инцидента на пистата в Маями, заради който Цолов отпадна още в първите метри на състезанието. Следва инженерът на самия Никола, за когото не е много сигурно, че е физически готов, шегува се българинът. "Вероятно ще е забавно да го гледам как припада още при излигането", шегува се нашият автомобилен пилот. Лорънс ван Хопен от тима на "Трайдънт" е третият избраник. "Екипажа го избрах, но самият аз не съм никак сигурен, че бих тръгнал към Луната", смее се Цолов.

Трибагреникът се развя на легището

В края на миналата седмица, Никола се завърна във Валенсия, където е базата на отбора му. На летището, той бе посрещнат от доста българи, които му поднесоха хляб и сол, облечени в народни носии, а в чакалнята се изви и хоро. Сред посрещачите не се вижда приятелката на Българския лъв Кристия Тодорова, но и да не сред тях, със сигурност скоро ще пристигне в Испания, коментират в социалните мрежи фенове на родния пилот и певицата.