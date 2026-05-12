Софке, ти ли си?! Лицето на певицата цъфна като майска роза (КАДРИ)

Софи Маринова шокира зрителите с тотално променена визия по време на последния лайв на „Като две капки вода“, видя Intrigi.bg. Певицата гостуваше в публиката, за да подкрепи Емилия, която се превъплъти в образа на Софка от младите й години с култовото парче „Без теб“ („Имам аз слава и пари“).

Вместо да коментират изпълнението на Емилия обаче, социалните мрежи буквално прегряха от критики за лицето на ромската перла. Мнозина трудно я разпознаха, а зрители веднага заговориха, че е прекалила сериозно с естетичните корекции.

На близките кадри от живото предаване ясно се виждаше колко подпухнало и опънато е лицето й. Огромните устни, напомпаните скули и почти липсващата мимика веднага направиха впечатление дори на най-верните й фенове.

„Все едно гледам друга жена“, „Софка беше толкова естествена преди“, „Лицето й е станало като восъчна маска“, коментират зрители в мрежата.

Особено силно впечатление направи моментът, в който певицата видимо се развълнува от изпълнението на Емилия. Софи не скри емоцията си и очите й се насълзиха, но лицето й остана неподвижно – ботоксът буквално бе парализирал мимиките й.

А контрастът с визията й отпреди години е повече от очевиден. В началото на кариерата си Софи Маринова беше разпознаваема с естественото си, живо и много емоционално лице.

Днес обаче фенове са категорични, че от онази автентична Софка почти не е останала следа.

Иронията е, че точно докато Емилия пресъздаваше младата и неподправена Софка от годините на „Без теб“, камерата в публиката показа колко различно изглежда певицата днес.