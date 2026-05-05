Покъртително: Аборт вкъщи едва не уби Мариела Чобанова

Втората бременност на Мариела Чобанова от „Хелс Китчън“ едва не се оказва фатална за кулинарката. Тя преживява кошмарен медикаментозен аборт у дома, който едва не отнема живота ѝ.

Бременността Мариела избира да бъде проследявана във Варна.

„Още при първия кръвоизлив знаех, че няма да я бъде. Назначен беше медикаментозен аборт. Сама. Вкъщи. Никога не се съгласявайте на това“, разкрива Чобанова.

Следват дълги дни на болка, кръвоизливи и анемия. Накрая се налага спешен кюретаж.

„Истината, която не ми казаха, беше, че заради заболяването и „изчакването“ се наложи по-дълбоко почистване, което доведе до проблеми по-късно“, повдига завесата Мариела.

Две години по-късно следва нова бременност и нов опит мечтата за второ дете този път да се сбъдне. Избрани са нови медици, сочени за светила в акушерството – с нова надежда, воля и хъс. Но идват и нови проблеми, породени от дълбокото почистване след аборта.

„Специалист по фетална морфология видя всичко и постави диагноза – ниско разположена плацента и опасно силно прикрепване, което може да доведе до тежко кървене при раждане и изисква специално наблюдение и планирано секцио.“

Чобанова преминава ядрено-магнитен резонанс. След разчитането на изследването лекарят ѝ казва, че има съмнение за плацента, прораснала през цялата стена на матката, което може да засегне и съседния пикочен мехур.

Пред Мариела стои реален риск за живота, а предупрежденията, че всяка сутрин може да се събуди с кръвоизлив, усилват стреса ѝ до краен предел. Тогава тя открива точния лекар.

„Той спаси и моя живот, и този на детето ми. Със спокойна ръка, правилен екип, модерна апаратура и без излишен стрес. Операцията продължи четири часа, 2 литра кръв и… нов живот! Затова избирайте лекаря си правилно. Това може да ви спаси живота“, споделя участничката в „Хелс Китчън“, която по-късно грабна победата и в „Черешката на тортата“.

Втория си син сексапилната кулинарка роди в началото на април тази година. Бебето е кръстено Даниел, а заедно с батко си Мартин вече оформят истинско мъжко царство у дома.

Преди няколко месеца Мариела и съпругът ѝ Георги отпразнуваха десетата годишнина от началото на връзката си. Двамата се запознават в заведение, където Чобанова работи като сервитьорка.