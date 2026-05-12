Синът на Милко взе диплома за зъболекар, празнува абсолвентски бал

Синът на фолклегендата Милко Калайджиев завърши висше образование! След дълъг път и куп безсънни нощи над учебниците будният Александър се дипломира успешно и вече е зъболекар.

"България Днес" научи новината от ексклузивни кадри от абсолвентския бал на младежа, който следва в Медицинския университет в Пловдив. Пищното събитие се провежда в един от най-луксозните хотели в града под тепетата. На специалния ден Алекс се появява в черен дрескод - с обувки, панталон и сако в един тон. С широка усмивка, достойна за истински дентален специалист, той позира с роднини и приятели, които го обсипват с пожелания:

"Честит абсолвентски бал, братко! Гордея се с теб и те обичам", пише под общ кадър неговият близнак Антонио, който се барва в синьо за повода.

Семейство Калайджиеви на тържеството - Маргарита (вляво), Александър, Милко и Антонио

Специални гости на големия ден са и родителите на абсолвента - Милко и Маргарита. Те пристигат развълнувани и с голяма гордост приветстват новоизлюпения медик. Майката се появява в стилно бяло сако с тъмен панталон, а известният татко с черни одежди - досущ като на своя наследник. Заедно те се щракват със синовете си, а радостта им направо прозира от снимката.

Самият висшист от доста време стажува като зъболекар и дори полага грижи за не кого да е, а за известния си баща. В края на април Мустакът на републиката отиде на ежегоден преглед, който бе проведен лично от Алекс във факултета по дентална медицина. Моментът двамата запечатаха в снимка, с която младежът се изфука в инстаграм, а коментарите веднага заваляха.

Близнаците Антонио и Александър са плод на любовта на изпълнителя на "Къде си, батко" със значително по-младата му изгора Маргарита, с която са заедно и до днес. Певецът има и още един син Стефан.

През 2018-а момчетата завършиха успешно Немската гимназия в Хасково, където живееха в пансион. Тогава Калайджиев вдигна шумен купон по случай бала на симпатягите, които са силно привързани към семейството си. По-късно двамата поеха по свой собствен път - единият към денталната медицина, а другият към архитектурата. Никой от тях обаче не последва звездната пътека на Милко, който е сред емблемите на родната чалга.

Пожелаваме късмет и още много покорени върхове на ВИП наследниците!