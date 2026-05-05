Измамиха Рая Пеева: Използвали са моето лице, но без мое съгласие!

Рая Пеева изригна тези дни срещу интернет измама.

Актрисата, която очаква дете от годеника си Явор Бахаров, алармира, че в мрежата се върти реклама за поредните "чудодейни" хапчета за отслабване.

"Използвали са моето лице, но без мое съгласие", гневи се блондинката.

"Това е фалшива реклама и измама. Нямам нищо общо с тези продукти. Моля, не се подвеждайте и не купувайте! Ще бъдат предприети действия за докладване и сваляне на съдържанието. Ако видите рекламата, докладвайте!!!", призова своите виртуални приятели и фенската си маса Пеева.