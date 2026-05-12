НЕОЧАКВАНО! Мис България стана майка на близнаци! Историята с таткото ще ви разтърси!

Мис България Венцислава Тафкова стана майка на близнаци, пише Zar.bg. Но не съвсем... Всъщност става въпрос за новата ѝ роля във филма „Легендата за Армира“, който през последните дни предизвиква все по-сериозен интерес онлайн.

В продукцията Тафкова влиза в образа на Армира – дъщеря на могъщ тракийски владетел, чиито земи са застрашени от свиреп римски генерал. За да запази мира и да предотврати война, красавицата е принудена да се омъжи за него, въпреки че сърцето ѝ принадлежи на друг – красивия тракиец Кетрибор.

Именно тук историята става още по-драматична.

От брака между Армира и римския генерал се раждат две деца – близнаци, момче и момиче. На пръв поглед младата жена има всичко – власт, семейство и бъдеще. Но зад стените на двореца тя така и не успява да забрави голямата си любов.

А когато генералът разбира за чувствата между Армира и Кетрибор, сюжетът рязко потъмнява. Обезумял от ярост, той посича младия тракиец с меча си, а оттам нататък историята се превръща в истинска трагедия.

Какво се случва с Армира и децата ѝ след това – зрителите могат да видят във филма, който вече е достъпен в YouTube канала на Венцислава.

„Легендата за Армира“ е първият по рода си AI филм у нас, посветен на Дворец „Армира“. Освен че е в главната роля, Мис България стои и зад проекта като продуцент, а идеята е чрез завладяващата история и модерните технологии повече млади хора да открият едно от най-значимите културно-исторически места в България.

И ако съдим по интереса към филма досега, легендата тепърва започва да оживява.