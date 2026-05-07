Никой не иска да работи при половинката на Рачков – текучеството удря бизнеса й

Виктория Кузманова, половинката на комика Димитър Рачков, изпитва сериозни затруднения с намирането на персонал за салона си за красота, който откри неотдавна.

Хора от бранша коментират, че салонът изпитва сериозни затруднения с персонала. Служители се задържат за кратко и напускат, а текучеството се превръща в основен проблем за бизнеса. В момента собственичката Кузманова отново търси маникюристка, след като пореден кадър е напуснал. Според слуховете, които се разпространяват сред колеги, причината не е в условията или заплащането, а в стила на управление.

Говори се, че Виктория е изключително взискателна и държи на строга дисциплина, което създава напрежение в екипа. Някои от напусналите споделяли неофициално, че работната атмосфера е натоварваща и изискванията са трудни за покриване в дългосрочен план. Други пък смятат, че липсата на управленски опит върху толкова голям салон също оказва влияние върху организацията на работата и комуникацията с персонала.

Паралелно с опитите да стабилизира салона, Кузманова се насочва и към нова медийна изява. Тя стартира собствено онлайн предаване, в което кани гостенки и, докато им прави маникюр, разговаря с тях по лични и житейски теми. Видеата ѝ вече циркулират активно в социалните мрежи. След като заживя с комик от ранга на Рачков, брюнетката не искала да се слави само като маникюристка, а и да навлезе по-активно в светските среди.

Именно в един от епизодите на подкаста си Кузманова загатна и за отношенията си с Рачков. Тя призна, че между тях не липсват напрегнати моменти и че понякога влизат в спорове заради различния си поглед към живота.

В същото време, в приятелски кръг, Виктория не крие и друга страна от съвместния им живот. Според хора от обкръжението ѝ, тя неведнъж е споделяла, че Рачков е обзет от силна хипохондрия и често изпада в притеснения за здравето си без сериозна причина. Това я побърквало и тя се чудела как да го успокоява, когато напрежението ескалира.

Виктория Кузманова стана популярна първо като адреналинка, след което участва в риалити формати, а връзката ѝ с Рачков допълнително увеличи интереса към нея. Сега тя очевидно се стреми да изгради собствена идентичност извън ролята на „жената до известен мъж“, но опитите ѝ не минават без трудности.