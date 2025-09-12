Нина Добрев: Не ми плащаха колкото на колегите ми в "Дневниците на вампира" https://hotarena.net/laifstail/nina-dobrev-ne-mi-plashtaha-kolkoto-na-kolegite-mi-v-dnevnicite-na-vampira HotArena.net

Актрисата с български произход Нина Добрев разкри, че въпреки опитите си не е успяла да получи същото възнаграждение като колегите си от „Дневниците на вампира" – Пол Уесли и Иън Сомърхолдър.

В новата книга на Саманта Хайфил I Was Feeling Epic: An Oral History of The Vampire Diaries Добрев споделя, че в продължение на три сезона се е борила за по-високо възнаграждение.

"Кандис Акола, Кат Греъм и аз бяхме най-нископлатените актриси в сериала", казва тя. "В договора ми пишеше, че играя само Елена, но всъщност имах и други роли. Това означаваше двойно повече снимачно време и текст за учене. Именно затова исках да получавам същото като момчетата." В продължение на няколко сезона актрисата се превъплъщава в образа на две героини - Елена и Катрин.

Според Variety преговорите за увеличение започват през третия сезон, когато Добрев получава по-висока заплата, но пак остава под нивото на колегите си мъже. Малко след това образът на Катрин изчезва от сценария.

"Не искаха да ми плащат колкото на тях, а това беше най-болезненото, защото работех неуморно, понякога по 18 часа в денонощие. Имах усещането, че приносът ми не се оценява", разказва актрисата, цитирана от life.dir.

Добрев напуска продукцията след шестия сезон, макар да е обмисляла завръщане за финала. Основното условие обаче остава равното заплащане. "Исках да се върна, защото сюжетът и феновете го заслужаваха. Но за мен беше въпрос на достойнство, да получавам същото като колегите си мъже."

След напускането й Уесли и Сомърхолдър получават увеличение, твърди Variety. В крайна сметка Добрев се завръща, но само за един епизод. "Не ставаше дума за пари, а за принципи. За равенство", подчертава тя.