Нов дует на чалга хоризонта! Преслава тръгна на участия с племенницата си

Фолкпевицата Преслава тръгна на участия заедно с племенницата си Виктория.

Девойчето страстно иска да гради музикална кариера и популярната й леля й дава сериозен старт в сценичните изяви. По-рано този месец Преслава гостува в родния си град Добрич и това е отлична възможност да промотира на местната сцена племенницата си. Виктория се справя отлично с пеенето, като не изневерява на гена на родата си - леля й е фолкпевицата Преслава, майка й е фолклорната изпълнителка Ивелина Колева, а баба й Янка също се е занимавала с пеене.

Преслава помага на Виктория да натрупа популярност и опит

Изненадващо на участието в Добрич Виктория пее не песен на леля си, а двете извиват глас на емблематичната песен от миналото "Още миг моя", изпълнявана от актьора Руслан Мъйнов. Визитата в родния си град Преслава използва не само за музикална ангажименти, а и да се срещне и със свои съученички, с които години по-късно продължава да поддържа приятелски отношения.

Двете пяха заедно в заведение в родния град Добрич

Тийнейджърката Виктория, която е с потекло от музикално семейство, приковава вниманието с хубост, но има и впечатляващи гласови данни. И в добрия смисъл на думата краде занаят от леля Преслава. Любопитен момент е, че на афишите, които промотират участията й, е обявена като "новия талант - племенничката на Преслава". Дълго време нейната майка Ивелина Колева беше популярна като "сестрата на Преслава", но след отлична кариера успя да се наложи със собственото си име и творчество.

Няма информация Виктория да има голям брой собствени песни, така че вероятно изпълнява парчета на колежки. В социалните мрежи дори може да бъде гледано как пее песни на Веселин Маринов.

Виктория привлече вниманието още преди 5 години, когато като дете проби в Русия. Тогава нейни изпълнения се въртяха в местни сайтове, а крачка към международната й известност беше участието й в престижния конкурс "Истоки". Виктория беше номинирана в категорията "Естрадна песен", като успява да впечатли с изпълнението на парчето It's a Man World ("Светът е мъжки").

От години момичето пее в музикална школа, участвало е в многобройни конкурси и има различни награди. На видеото на изпълнението й за конкурса "Истоки" се вижда, че Виктория е в помещение, което е отрупано с нейни грамоти и отличия. Първоначално Виктория се беше насочила към поп музиката, но е направила завой към попфолка, в който безспорен №1 през последните години е нейната леля Преслава.

Тийнейджърката тепърва трупа популярност в социалните мрежи, като във Фейсбук и Инстаграм има общо едва три хиляди последователи. Въпреки скромния си опит на сцената Виктория вече има сериозен брой покани за участия, като е канена предимно от барове и ресторанти, но някой ден може да запее и в големите дискотеки като фамозната си леля.