Оскарите за филми за възрастни отсвириха Габровска! Гласи се за нов филм с трима

Порно оскарите отсвириха кандидат-кметицата на Момин проход Диана Габровска.

Тя бе първата българка, номинирана за награда от AVN Awards в Лас Вегас, в категорията за най-добра международна групова секссцена.

„Тази нощ е церемонията на AVN Awards! Стискайте палци да видим до къде ще стигнем за първи път най-престижните световни награди в индустрията", обяви самата тя и си пусна снимка от червения килим в социалните мрежи, а феновете й отговориха, че ще стискат не само палците си. В крайна сметка наградата в нейната категория отиде при Little Caprice, Eve Sweet, Marcello Ravo & Matthew Meier за третия епизод на WeCum To You love & lust, пише "Телеграф".

Броени часове след края на церемонията Габровска обяви снимки на нов филм и показа два кадъра от тях. На фотосите тя е в компанията на трима шоколадови мачовци с издути до пръсване боксерки. От одеждите й може да се съди, че Диана е в ролята на скромна ученичка по плисенце и ризка с якичка, която кърши ръце и се чуди какво ли ще й направят загорелите мачовци. На другия кадър тя е приседнала на дивана, а те са наредени зад нея и обмислят откъде да започнат.