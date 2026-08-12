От провал при Слави до „Капките“: Тайният живот на актьора, който може да имитира всеки

Актьорът, който е цар на имитациите, е най-щастлив със семейството си

Антоан Петров-Анди, който стана победител в „Черешката на тортата“ миналата седмица, е истински цар на имитациите. Първата му изява в шоуто за преобразявания „Като две капки вода“ през 2020 година. Макар тогава да не е толкова популярен като останалите участници, младият актьор успя да дори спечели един от лайфовете като Петър Чернев, изпълнявайки песента „Заклинание“, пише „Филтър“.

Мнозина си мислят, че имитацията е лесна работа, но това съвсем не е така. И въобще не е достатъчно гримьорите само да сложат перфектния грим. Необходимо е много наблюдение, усвояване на маниери и използване на характерни думи от речта на персонажа. Ето това Анди го умее до съвършенство. Гледайки неговите Халваджиян, Сашо Кадиев, Мариус Куркински, Любо Нейков, Георги Мамалев, Слави Трифонов или пиленцето от Монако, все едно виждаш оригиналите, а не тяхно копие. Антон се изявява на театралната сцена в различни постановки и в бутиковия телевизионен 7/8 на Слави Трифонов, който има вярна зрителска аудитория, благодарение на скечовете с негово участие и на стотици хиляди гледания.

Актьорът е завършил НАТФИЗ в класа на проф. Здравко Митков. Още преди да се дипломира, получава „Икар“ в категория „Дебют“ за ролята на Ревизорът, Антонович в постановката „Ревизорът“, режисирана от Нина Димитрова.

А с имитации започва още в академията, където успешно копира колегите си. „Професор Митков много се смя и ми каза, че имитацията е 50 процента от актьорската работа – разказва Антоан Петров. – Често нашите преподаватели са ни учили, че персонажите са навън, на улицата, просто трябва да се огледаме и да ги видим! Но когато имитирам, винаги влагам нещо от себе си, не копирам сто процента. Собственият почерк е изключително важен.“

Когато участва в „Капките“, Анди признава, че е имал образи, които много са го затруднили – най-вече тези на Роси Кирилова и Шакира.

Телевизионният екран блазни Анди още от ранна детска възраст, а когато е само на 16, се явява на конкурс в „Шоуто на Слави“, в който трябва да разсмее Дългия. Уви, не успява. Този провал обаче не го съкрушава, защото късметът скоро го спохожда. Само три месеца по-късно се явява на вече пенсионираният директор на театър „София“ Ириней Константинов. Правят кастинг и той трябва да си партнира с Мария Статулова в нова постановка. Конкурент пък му е второкурсник от НАТФИЗ. Е, избират студента, а Антоан отпада. Но пак не се отказва. Амбицира се още повече, твърдо решен да следва в НАТФИЗ. Преди това въобще не е мислил да се посвети на сцената, защото тренирал футбол и хандбал. На театър е ходил цели два пъти в живота си. Но кандидатствал в НАТФИЗ и го приели от първия път. Никой от семейството му не се е снимал в киното или играл в театъра, така че талантът му не е по наследство. Майка му имала желание да стане актриса, но забременяла рано и това провалило плановете и мечтите ѝ.

А къде Антоан Петров-Анди е истински щастлив? По този въпрос няма две мнения. Отговорът е у дома. Актьорът намира сродна душа в лицето на своята жена Яна Петрова. Двамата си казаха „Да“ на градинско парти през юни миналата година, на което присъстваха куп известни личности – Димитър Рачков и приятелката му Виктория Кузманова, Краси Радков, Тончо Токмакчиев, Кирил Ефремов и Ерген №2 Евгени Генчев.