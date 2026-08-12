Защо Мира Добрева отказа да стане вицепрезидент

Телевизионната водеща и автор на книги Мира Добрева отдавна е в окото на медийния интерес и разкри, че е получила предложение да се включи в президентската надпревара като вицепрезидент на ярка политическа фигура, но е отказала. Това се случило, когато президентът Румен Радев обяви подкрепата на неговата партия „Прогресивна България“ за кандидатурата на Илияна Йотова на предстоящите президентски избори. Журналистката не посочва от кого е дошла поканата, но обяснява, че решението и е продиктувано от усещането за лична отговорност и ясното съзнание къде е нейното призвание.

Мира Добрева неведнъж е споделяла, че известността ѝ често се използва от други хора за користни цели. Преди време непознати бизнесмени използвали името и лика ѝ, за да рекламират козметични продукти със съмнително качество. Водещата категорично отрекла да е участвала в заснемането на клип за популяризирането на въпросния продукт.

Това обаче не бил първият случай, в който образът и името ѝ били използвани в подвеждащи реклами. Твърдяло се, че Мира рекламира и чай за отслабване, а след направени тестове се оказало, че продуктът представлява най-обикновена билкова смес.

Преди около три години стана известно и за плановете ѝ да се оттегли от ролята на водеща на предаването „Отблизо с Мира“ и да остане зад кадър като продуцент. Тя намери свой заместник в лицето на Боряна Граматикова. Промяната обаче не се случи веднага, тъй като колежката ѝ излезе в отпуск по майчинство и се наложи Мира отново да се върне на екран.

През годините Добрева е правила множество репортажи със столетници не само у нас, но и в чужбина. Днес тя има идея да бъде създаден музей на столетниците и вече е водила разговори със Столична община по този въпрос.

Безспорно Мира Добрева е утвърдено име в телевизионната журналистика, но напрежението в професионалния ѝ живот се е отразило и на здравето ѝ. През 2017 г. тя е в Рим със своя приятелка, когато мигрената ѝ се обостря. Кошмарът започва с пристигането на линейка пред хотела.

По думите на Добрева италианското здравеопазване не е на ниво и екипът не успява да разпознае състоянието ѝ. Екипът не приема треморите и припадъците ѝ като логични симптоми и в един момент главата ѝ е задържана назад, вследствие на което тя започва да се дави в собствените си стомашни сокове.

Вместо обичайните два часа, които обикновено прекарвала в пристъп, този път Мира останала в болницата близо 12 часа. По думите ѝ била оставена в коридор в близост до климатик, който допълнително влошавал състоянието ѝ. От студа тя повърнала отново, а една от санитарките дори ѝ се скарала, че създава допълнителна работа. След това я сложили на инвалиден стол и я оставили в друг коридор, където тя припаднала.

Впоследствие медицинският екип направил няколко опита да ѝ постави абокат, като едва при шестия успял да улучи вената. За капак, по думите на Добрева, тя била обявена и за наркозависима. При прегледите я разпитвали откъде идва, защо е в Италия и какви лекарства приема.

Освен мигрената водещата има и други придружаващи заболявания, за които също приема медикаменти. Още от малка бъбреците са слабото ѝ място и често са се възпалявали. Най-тежкото изпитание за нея настъпва, когато е приета в „Пирогов“ с перитонит и едва оцелява.

За този период от живота си Мира Добрева е разказвала, че докато е била в кома, е видяла и чула много неща, но предпочита да не говори подробно за преживяното. Само загатва за усещането, че човек може да напусне собственото си тяло.

В романа си „Светулки зад решетките“ тя описва подобно преживяване и се опитва да обясни по-подробно какво ѝ се е случило.