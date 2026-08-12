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Валерия от „Ергенът“ шашна Монте Карло с „Бугати“ за 6 милиона евро

https://hotarena.net/laifstail/valeriya-ot-ergenat-shashna-monte-karlo-s-bugati-za-6-miliona-evro HotArena.net
Румен Димитров
4102
Валерия от „Ергенът“ шашна Монте Карло с „Бугати“ за 6 милиона евро

Румен Димитров
4102

Колата е на приятеля ѝ Ваньо Алексиев, собственик на транспортна компания

Пред емблематичното казино в Монте Карло автомобилът с българска регистрация предизвика голям интерес сред туристите

„Бугати“ с българска регистрация се превърна в атракция пред казиното в Монте Карло, където милиардери паркират лъскавите си возила. Мнозина снимаха с мобилните си телефони това автомобилно бижу, оценено на 6 милиона евро. От кадрите се вижда, че колата е управлявана от Валерия, която зрителите познават добре от втория сезон на риалити шоуто „Ергенът“. Тогава тя бе избраница на пианиста Евгени Генчев, но малко след края на предаването двамата вече не бяха заедно. Брюнетката обаче не стоя дълго сама, а сърцето ѝ спечели милионерът Ваньо Алексиев, собственик на транспортна компания. Въпреки че той е с повече от 30 години по-голям от нея, това по никакъв начин не пречи на чувствата им. А и самият бизнесмен полага много грижи, за да изглежда млад – спортува редовно и се смята, че е прибегнал до услугите на естетични хирурзи, пише "Филтър".

На кадрите, качени в социалните мрежи, пред казиното в Монте Карло до Валерия пътува младо момче, но то явно е неин близък. В друг клип ясно се вижда, че в бугатито до брюнетката е Ваньо Алексиев.

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5 Коментара

123

преди 2 часа

Страхотна двойка. Валерия изглежда толкова холивудски с тази естествена и нежна визия. Дори и с нескъпи дрехи изглежда като класна и луксозна жена за разлика от Мария, Цв.Янева облечени от горе до долу в Шанел. А Ваньо е толкова строен пич, помагащ на животни, нещо изключително нехарактерно за бг мъжете на средна възраст.

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Анонимен

преди 1 час

Кого заблуждавате, че връзката между тях се дължи на любов. Момичето търси чичко паричко, а богаташа младо и красиво момиче.

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Габи

преди 59 минути

Прекрасни дядо и красива внучка.

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Анонимен

преди 54 минути

Баща и сигорно е по-млад, но не толкова богат за да и купи такава кола. Не бих желал да имам дъщеря с такова аморално продиктувано от сребролюбуе поведение.

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нннн

преди 38 минути

Много е зле тая, личи си че няма самочувствие и не се чувства на място там.Ами нормално някаква бедна селянка я качили в скъпата кола за да прави компания на Дядко паричко.

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