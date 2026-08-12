Валерия от „Ергенът“ шашна Монте Карло с „Бугати“ за 6 милиона евро

Колата е на приятеля ѝ Ваньо Алексиев, собственик на транспортна компания

Пред емблематичното казино в Монте Карло автомобилът с българска регистрация предизвика голям интерес сред туристите

„Бугати“ с българска регистрация се превърна в атракция пред казиното в Монте Карло, където милиардери паркират лъскавите си возила. Мнозина снимаха с мобилните си телефони това автомобилно бижу, оценено на 6 милиона евро. От кадрите се вижда, че колата е управлявана от Валерия, която зрителите познават добре от втория сезон на риалити шоуто „Ергенът“. Тогава тя бе избраница на пианиста Евгени Генчев, но малко след края на предаването двамата вече не бяха заедно. Брюнетката обаче не стоя дълго сама, а сърцето ѝ спечели милионерът Ваньо Алексиев, собственик на транспортна компания. Въпреки че той е с повече от 30 години по-голям от нея, това по никакъв начин не пречи на чувствата им. А и самият бизнесмен полага много грижи, за да изглежда млад – спортува редовно и се смята, че е прибегнал до услугите на естетични хирурзи, пише "Филтър".

На кадрите, качени в социалните мрежи, пред казиното в Монте Карло до Валерия пътува младо момче, но то явно е неин близък. В друг клип ясно се вижда, че в бугатито до брюнетката е Ваньо Алексиев.