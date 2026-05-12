СЛЕД ОБВИНЕНИЯТА В РЕКЕТ: Съдът пуска парите за Крали Марко!

Съдът пуска парите за заснемането на филма „Крали Марко“, след като бе блокирана сесия за разпределяне на държавни средства за игрални филми в Националния филмов център.

Това обяви Димитър Гочев, който е продуцент на проекта заедно с актьора Ники Сотиров. Двамата бяха обвинени от актьора и режисьор Валери Йорданов в опит за рекет, че ако спечелилите кинаджии им прехвърлят по 30% от субсидията си, щели да отхвърлят жалбата си и да освободят действията на спечелилите конкурсите.

Обективно

„Този казус можеше да приключи още през май 2025 г., ако администрацията на НФЦ беше изпълнила указанията на съда своевременно и добросъвестно да отстрани нередностите. Това не се случи, указанията на съда не бяха приложени, а напрежението в гилдията днес не е резултат от упражненото ми право на защита, а от системното неизпълнение на съдебните решения от страна на НФЦ“, заяви в публична позиция Димитър Гочев. Той разкри и 4-те нередности, констатирани от съда: „липса на достатъчни мотиви в оценъчните карти; съществени и необяснени разминавания в поставените оценки; невъзможност да се установи дали проектите са били оценени обективно, последователно и в съответствие със закона; и липса на надлежен административен контрол от страна на НФЦ върху законосъобразността на проведената процедура“.

Ресурс

След като съдът за втори път обяви процедурата по провеждането на сесията за нищожна, НФЦ избра да обжалва това съдебно решение през февруари. Така делото беше отнесено към Върховния административен съд, но в началото на месец май НФЦ оттегли своята жалба, оставяйки решението на Административния съд в сила. „Тези действия за пореден път лишиха всички участници в конкурса от най-ценния им ресурс - времето им, загубено от администрацията с неясна за мен цел. Искам отново да заявя ясно: моята цел не е да преча на работата на колеги, чийто талант уважавам. Въпросът тук остана: може ли в българското кино да се допуска разпределяне на публичен ресурс чрез незаконосъобразни и немотивирани актове, каквито са заповедите за класиране в сесиите на НФЦ“, пише още Гочев.

Битка

Операторът и продуцент на едни от най-успешните родни сериали даде отговор и на въпроса защо тази битка е за цялата гилдия: „Моята мотивация да се обърна към съда, когато е констатиран проблем с процедурата на сесията, никога не е била лична. За първи път в 30-годишната си кариера обжалвам мотиви на комисия. Направих го, защото оценките и мотивите в една процедура (а оценъчните карти са именно част от процедурата по финансиране) не са просто формалност. Те са единствената гаранция за обективност. Когато в тях липсват ясни аргументи и се допуска субективизъм, доверието в цялата система изчезва. И именно затова моята първоначална жалба не бе и не е насочена срещу конкретни филми, а срещу порочния начин, по който се решават съдбите на проектите ни. Защото, ако днес приемем, че правилата за провеждане на една сесия могат да се пренебрегнат, утре всеки може да се окаже в същата ситуация във всяка бъдеща сесия на НФЦ“.

Не воювам с колеги

„В хода на този процес бяха отправени и тежки публични обиди и внушения. Избирах и ще продължа да не отговарям със същия тон. Макар да имам пълното основание да защитя името си по съдебен ред, не желая да превръщам институционалния проблем в лична война. След като не се стигна до тълкуване от Върховния съд и административният за втори път потвърди нашата хипотеза за извършвани нарушения, желая да стане ясно следното: Не воювам с колеги. Не желая ничий проект да бъде спиран и не претендирам за специално отношение. Настоявам единствено за това, което е в интерес на цялата гилдия. В случая не защитавам само себе си или проекта „Крали Марко“. Защитавам принципа, че при финансирането на българското кино с държавни средства законността не е въпрос на институционален избор, съдебните решения не са пожелателни, а провеждането на процедурата по класиране на филмите трябва да се случва по правилата, разписани в закона“, споделя още Димитър Гочев.