След визията на Дара: Социалните мрежи избухнаха – копие на Мона? (Снимки)

Социалните мрежи буквално прегряха след появата на DARA на тюркоазения килим пред кметството на Vienna. Фенове веднага направиха паралел с визията на MONA от българската селекция за „Евровизия“, тъй като и двете залагат на силни препратки към кукерските традиции.

Дара се появи с ексцентрична рокля, вдъхновена от кукерите, а самата тя обясни, че това е нейната „Бангаранга“, с която символично гони злите духове от конкурса.

Пред „Телеграф“ Мона коментира темата с уважение към колежката си:

„Оценявам факта, че Дара уважава българските традиции и ги въплъщава в своето представяне във Виена тази година. Гледах на живо тюркоазения килим и изглеждаше сияйна. Пожелавам ѝ успех и да покаже силата на българския дух!“

Самата Дара разкри, че костюмът ѝ е вдъхновен от фотографиите на кукери на Иво Данчев, а роклята е дело на дизайнера Виктор Гърбешков – възпитаник на Миланската модна школа.

Идеята за сценичното ѝ представяне на полуфинала също ще бъде подчинена на първичния хаос и кукерските ритуали, които прогонват злите сили и възстановяват реда във Вселената.

В типичния си „Бангаранга“ стил Дара впечатли всички и с нестандартен номер – балансира бутилка вода върху главата си насред кметството във Виена. Докато останалите звезди просто позираха пред камерите, тя показа и чувство за хумор, и артистичност.