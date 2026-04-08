Пълен провал, но пак го връщат: „Женени от пръв поглед“ с трети опит по Нова

Нова телевизия ще направи трети опит да събере в брак хора, които се виждат за първи път директно в гражданското. Предаването „Женени от пръв поглед“ имаше два сезона през 2015 и 2019 година, но съдбата на семействата е незавидна, защото всички до едно се разпаднаха.

Сега продуцентите се надяват да помогнат на сродни души да се открият и бракът им да просъществува. Кастингът за кандидатите вече тече и всеки желаещ може да се включи и да намери своята половинка. Условието е бъдещите младоженци да не се познават преди старта на предаването и да се видят за първи път при подписването, пише „Филтър“.

„Женени от пръв поглед“ е хитов формат в Австралия, Англия, Хърватия и в много други страни по света. Сега в предаването по „Нова“ психолози ще създадат психопрофили на желаещите да сключат брак, за да може всеки да срещне в гражданското най-подходящия партньор.