Първо в HotArena: Внеапно почина Кирил Икономов

Снощи във ВМА е починал Кирил Икономов – музикант, композитор и диригент, научи ексклузивно HotArena от близки на семейството. Икономов е съпруг на известната ни певица Мая Нешкова.

"Снощи внезапно си отиде моето момче. Маестро Кирил Икономов Моето всичко...", съобщи днес Мая Нешкова в социалните мрежи.

Известният български композитор и диригент Кирил Икономов си отиде на 71-годишна възраст, малко преди да навърши 72. Роден на 10 май 1954 г. в село Мусомища, той остава в историята като автор на емблематичния химн „Честит рожден ден“.

Творческият му път бе неразривно свързан с този на съпругата му Мая Нешкова, за която създава десетки хитове. През 2024 г. той отбеляза своя 70-годишен юбилей, а на 12 февруари 2025 г. изнесе последния си голям бенефисен концерт в препълнената Зала 1 на НДК.

