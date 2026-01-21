Певицата Катя Близнакова: Аз съм най-добрата имитаторка на Лили!

Катя Близнакова стартира новата година с едно неочаквано и за най-запалените си фенове признание - че не само е по-добра имитаторка от бившия си съпруг Венци Мартинов, но е единодушно призната за имитаторка №1 у нас на Лили Иванова!

Изпълнителката на "Лиляно, моме" отвори торбата с чудесата и довери за сефте, че примата е нейната ракета носител в естрадата. Причина за откровенията на певицата е стартът на нейния мегапроект - "Шеметният спектакъл на една мечтателка", по който активно работи, а премиерата му е точно след една година в любимия й български град Кюстендил. Там експоловинката на Венци Мартинов започва трудовия си стаж като... начална учителка и класна в ромско училище. Учениците й много я обичали, твърди Близнакова, и даже й лепнали прякора "Лепа Брена".

"Реших да питам Лили какво да кажа, че да грабна публиката като нея, а тя ми отговори: "Ама, Кате, публиката не гледа в устата, а в краката", разказва през смях Катя Близнакова.

Тя се вцепенила от страх как ще реагира поп иконата, когато започнала да я имитира на едно участие, въпреки че била наясно, че естрадната легенда знае за имитациите й.

"И като станахме приятелки с Лили Иванова, тя ми урежда едно участие във Враца. Аз бях много млада тогава и си викам: "Искам да хвана публиката, ще направя Лили", особено като знаех кой ще пее след мен. И изведнъж, както произнасям с гласа на Лили: "Ама, Кате...", виждам с периферията на очите си как се е вдигнала завесата и Лили стои и гледа. Направо ми изтръпнаха краката! Викам си: "Олеле, това приятелство приключи!". Лили не каза нищо. И никога не е повдигала този въпрос. Значи, харесала е как я имитирам", убедена е певицата.

Звездата на етношансона разкрива за пръв път и за мистичните случки в живота си.

Още като дете Близнакова започнала да сънува пророчески сънища.

"Те са най-голямата тежест за мен", посочва изпълнителката. В неин пророчески сън преди много години й се явила покойната й баба и изредила кой от роднините им ще напусне скоро този свят. И досега, признава Близнакова, тя не можела да спи на тъмно. "Угася ли лампата, духовете идват и умирам от страх", потръпва певицата.

По думите на бившата брачна партньорка на Венци Мартинов имало и духове, които не я плашели, а й помагали в творчеството. На първо място, споделя тя, това е бил духът на покойния алпинист и герой от Еверест-84 Людмил Янков. Катя Близнакова разказва, че била близка със съпругата му и по едно време даже гледала децата им.

"Спомням си, че не можех за завърша една своя песен, не ми се получаваше. Стиховете не идваха и не идваха. И една нощ се почука на прозореца на квартирата ми, в която живеех тогава. И виждам образа на починалия Людмил Янков! Той ми продиктува стиховете и така дойде "Любовта е с име на жена", още не може да забрави чудото изпълнителката на "Лиляно, моме".