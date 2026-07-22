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Плаж за хилядарки! Тафкова на море с чанта за 5 бона

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HotArena.net
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Плаж за хилядарки! Тафкова на море с чанта за 5 бона

HotArena.net
413

На плаж с Dior? Защо пък не, ако си Венцислава Тафкова.

Мис България 2020 се щракна от луксозния Mount Athos Resort в Гърция, очевидно нагласена за морски ден. Само че вместо с хавлия през рамо и сламена чанта за крема, красавицата се появи с мини Lady Dior в ръка, пише Paparak.bg.

Да, точно така – Dior. На плажа.

Моделът Mini Lady Dior е един от най-разпознаваемите аксесоари на френската модна къща. Малка, но с голяма цена. Бърза проверка показа, че в официалния сайт на марката е около 5 бона.

Да се чуди човек какво може да събере на плажа този Mini Dior. Хавлия ли, слънцезащитен крем ли, вода ли...

Само че Lady Dior не е чанта, която си купуваш, за да ти е удобно. Това е чанта, която се носи, за да се вижда. А моделът отдавна е любим на дамите от родния хайлайф, защото казва достатъчно, без да има нужда от огромно лого през половината аксесоар.

Или както се казва: На плажа изгори, гъзар бъди!

 

 

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4 Коментара

Бивш от МВР76

преди 34 минути

Може да съм Гнусна и Чистокръвна Мангалка надеждо дойчева с Грозен и Увиснал Нос(типично циганска черта), но съм със самочувствието на Красивата и Известна Българка Никол Станкулова. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

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Пукни Мангалко.

преди 33 минути

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА/КИ. Ето я Гнусната Мангалка и Чистокръвна Циганка надежда дойчева с Грознио и Увиснал Нос(Типично Циганска Черта). Откъде го вадиш това самочувствие.

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Пукни Мангалко.

преди 32 минути

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА/КИ. Ето я Гнусната Мангалка и Чистокръвна Циганка надежда дойчева с Грознио и Увиснал Нос(Типично Циганска Черта). Откъде го вадиш това самочувствие.

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Бивш от МВР76

преди 32 минути

Къде е "габи".

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