Племенницата на Цар Киро би шута на ергена Виктор (Снимки)

Топ риалити героиня се оказа разбивачка на „ергенски“ сърца.

Става въпрос за племенницата на Цар Киро - ромската перла Грозденка Владова, станала популярна с участието си в „Островът на 100-те гривни“.

„Най-красивата циганка", както самата тя се нарича, имала бурна афера с един от най-желаните мъже в България. Упорит слух в мрежата гласи, че това е самият ерген Виктор Русинов от четвърти сезон на любовния формат.

„Отскоро време няма човек до мен. Бившият ми приятел хората го познават. Само ще кажа, че е риалити ерген", признава Владова в дебютния си подкаст „Джипси куиинс“.

Новото начинание сексбомбата стартира с пиперливата си сестра Яница, която изгря в миналия ,,Хелчс китчън".

За феновете е повече от ясно, че именно Русинов се е загаджил с палавата ромка. Информацията се потвърждава от участието на младежите в известното уеб предаване „Къщата на инфлуенсърите“. Именно там Грозденка и Виктор си стават неочаквано близки.

Още в първите епизоди на формата тъмнооката хубавица споделя, че е пленена от мачото. Грозденцето обаче си има конкуренция в лицето на тиктокърката Божидара - също участничка във формата. Двете направо припадат от сексапила на Виктор и умело се борят да го впечатлят. Уж на шега, всяка дърпа мускулягата към себе си с редица женски хитрини. Увлечението на мацките сякаш още повече повдига самочувствието на Русинов, който направо си умира за внимание. Точно поради тази причина той ги разиграва дълго време и все не може да реши коя наистина желае.

„Как да се кефя, когато две жени се бият за мен“, честен е Вики в шоуто.

Любовният триъгълни ескалира дотолкова, че тримата дори си лягат в едно легло. „Мисля да правя тройка тази вечер“, споделя шеговито за ситуацията бодибилдърът.

Интригите не се харесват на страстната Грозденка и още в риалитито тя би шута на донжуана. Любовта обаче понякога надделява. Затова Владова вероятно решава да му даде шанс след предаването. Ергенът обаче си е ерген и явно пак „сгазва лука“. Това принуждава ромката да го остави окончателно, смятат феновете в интернет.