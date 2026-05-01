Победителката от миналия сезон на „Ергенът" се раздели с гаджето: Любовта не трябва да е война!

Астрологията им обещаваше хармония, баланс и силна връзка, но реалността се оказа съвсем различна за победителката от миналия сезон на „Ергенът“ Адриана Велчева и подкаст водещия Радо Василев.

Двамата сложиха край на отношенията си, въпреки че по всички звездни показатели изглеждаха като идеалната двойка.

Още в началото на романса майсторката на наталните карти и любовната съвместимост Адриана Велчева бе убедена, че помежду им има специална връзка.

„Между нас има страшна хармония“, заяви чаровницата пред „България Днес“ в края на миналата година, допълвайки:

„И двамата сме Везни, но имаме доста скорпионски черти“ – комбинация, която според нея носи едновременно баланс и силна страст.

Любовната история на Ади и Радо започна малко след края на „Ергенът“, когато отношенията на финалистката с ергена Васил Пенев приключиха. Адриана пое в друга посока и намери любовта в лицето на Радо, а през лятото на 2025 г. двойката направи връзката си публична със снимки от Седемте рилски езера. Кадрите, изпълнени с близост и романтика, бързо убедиха феновете на винаги усмихнатата дама, че това е сериозна любов.

Малко преди Свети Валентин астроложката проговори с вълнение за връзката си пред нашия екип.

„Най-вероятно подаръкът от Радо за празника ще бъде изненада. Ние не обичаме материалните неща и усещам, че ще преживеем нещо специално заедно“, сподели брюнетката развълнувано.

И още тогава направи важно уточнение:

„Не празнувам любовта само веднъж в годината, а всеки ден“.

Адриана довери пред вестника и че отношенията ѝ с Радо не са безоблачни:

„Не сме перфектна двойка – имаме конфликти, но се събираме чрез емоцията“.

Само няколко седмици по-късно обаче настъпи рязък обрат. Снимките с Радо изчезнаха от профилите на хубавицата, а на тяхно място се появи видео на разстроената астроложка и дълъг, болезнено откровен текст, с който тя обяви края.

„Не е в мой стил да обвинявам. Стигнах до състояние, в което не издържах повече и просто си тръгнах“, написа Адриана.

Причина се оказва липсата на стабилна основа: „Когато нямаш стабилна основа, си изграждаш надежди върху пясък“.

Лъчезарната ергенка призна, че връзката се е превърнала в нещо изтощително:

„Любовта се превръща в изгаряне, което ти пречи на адекватността в живота. Тя трябва да е свобода, не притежание, убежище, а не война“.

В публикуваното видео астроложката не скри сълзите си и показа най-уязвимата си страна, но и отправи категорично послание – че човек трябва да избере себе си, дори когато това означава да си тръгне.

Звездите също предсказват подобен развой – периодът е напрегнат за Везните, свързан с преоценка и разпад на връзки, но точно това отваря път за ново начало, така че за Адриана Велчева може би най-доброто тепърва предстои.