Половин милион за 4 минути! Ето колко струва новият клип на Венцислава Тафкова

Новата песен на Венцислава Тафкова „Малък си за мен“ предизвика сериозен интерес още в първите часове след премиерата си. Освен заради провокативния текст и култовата реплика „Малък си за мен, татко ти отдавна ми е фен“, която се превърна в топ меме в ТикТок, запознати веднага обърнаха внимание и на друго – впечатляващата продукция зад видеото, пише Show.bg.

Реализацията на подобен проект съвсем не е евтино удоволствие. Специални светлинни ефекти, сложна сценография, кадри и декори, снимачна техника, монтаж, визуални ефекти - подобни сцени обикновено формират най-сериозната част от бюджета, коментират специалисти от бранша. А в „Малък си за мен“ именно там не са пестени средства, личи от мащабната продукция.

Една от най-коментираните сцени е тази, в която Мис България позира до Ferrari Roma – луксозен италиански автомобил, чиято цена в зависимост от оборудването може да надхвърли 300 000 евро. Само присъствието на подобен автомобил в музикален проект подсказва, че този път амбициите са били повече от сериозни.

Не по-малко впечатляващи са и визиите на изпълнителката. В клипа Тафкова сменя няколко различни тоалета, дело на световноизвестната дизайнерка Elisabetta Franchi – една от любимките на шоубизнеса и червените килими. Бърза справка в официалния сайт показва, че само един от използваните гащеризони струва около 1000 евро.

Да не забравяме и ефектната рокля, обсипана с кристали, оценена на над 1500 евро.

„Малък си за мен“ определено е сред най-скъпите клипове, а ако съдим по първите реакции след премиерата, инвестицията вече започва да се отплаща.