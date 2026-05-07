Последната ергенска двойка се събра след раздялата (СНИМКИ)

Нов шанс за любовта между Кристина и Виктор от "Ергенът: Любов в рая"! Последната оцеляла двойка от любовното риалити, която се разпадна преди два-три месеца, отново откри път към себе си, научи "България Днес".

Двамата са прекарали романтичен уикенд през първите почивни дни на месеца в тузарски СПА хотел в Панагюрище, където са възродили чувствата си и са дали втори шанс отношенията им да прераснат в нещо по-голямо. Медията ни се добра до снимки на двамата в басейна и джакузито на хотела, макар и поотделно, от които е видно, че прекарват почивката си съвместно и по всичко изглежда, че искрата между тях далеч не е изгаснала.

Юристката в хотела

Виктор е сниман в басейна, докато рови в телефона

Различия във възгледите и разбиранията за бъдещето слагат край на последната оцеляла връзка в риалити формата между юристката Кристина Пламенова и бизнесмена Виктор Иванов. Несходството в характерите се оказва непреодолимо към онзи момент и двамата слагат край на любовта си. Нещата между тях рухнаха неочаквано за мнозина, след като изгледите бяха за семейство и дори деца.

В края на януари т.г. усилено се заговори, че последната оцеляла ергенска двойка работи за първото ергенско бебе. Слуховете се засилиха още повече и от информацията, че родителите на Кристина и Виктор са се запознали и са си паснали идеално, благославяйки бъдещото семейство, която медията ни научи от близкия кръг на двамата.

Тогава "България Днес" потърси истината от извора. "Божа работа", коментира преди близо три месеца юристката Кристина Пламенова, разпалвайки още повече слуховете за работата по наследник, който ще е историческо първо бебе за двойка, участвала в риалити предаването.

Кристина и Виктор дори публично обявиха, че са обсъждали бъдещето си: "Да, говорили сме за деца. Чувстваме се готови", призна носителката на титлите за красота "Мис София 2019" и "Мис Вселена България 2022".

В "Ергенът: Любов в рая" Кристина бе в обятията на актьора от Врачанския театър Петър Данов, докато Виктор бе във връзка с плеймейтката Дениз Хайрула, която навремето бе с покойния бизнесмен Христо Сираков. Запознати твърдят, че и двамата приключват връзките си с неособено романтичен тон и чак след края на снимките на предаването в Гърция откриват любовния път към себе си.

Всичко между Кристина и Виктор започнало по време на рождения ден на Габи от Пловдив - двамата пътували заедно и така отношенията им се задълбочили, споделя Виктор. Само няколко месеца по-късно любовта между Кристина и Виктор е вече само спомен, като двамата поемат по своите пътища отделно.

След всички катаклизми и сътресения в отношенията им на събирания и раздели двамата отново търсят пътя един към друг.