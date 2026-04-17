Приятел на Кирил Икономов: От млад маестрото имаше проблеми със сърцето

"Потресен съм от новината за смъртта на Кирил!" Това каза за "България Днес" художникът Пенчо Лозанов. Той остана до последно един от най-близките приятели на известния композитор Кирил Икономов, който е издъхнал ненадейно вчера, броени дни, преди да навърши 72 години. Близки, колеги и приятели на маестрото ще си вземат последно сбогом с него на 18 април в 13 часа в столичиня храм "Света София".

Черната вест бе съобщена първо от съпругата му - звездната певица Мая Нешкова, която изплака: "Снощи внезапно си отиде моето момче. Маестро Кирил Икономов. Моето всичко...", съкрушена е изпълнителката на мегахита "Честит да бъде този ден".

За вестника живописецът от харманлийското село Иваново, нашумял с опитите си да реставрира прочутия Извор на белоногата, допълни с болка, че "точно сега, когато му се роди внучка и той трябваше да й се радва, съдбата реши друго и го взе от нас".

"С Кирил сме живели две години заедно в общежитието за ученици от софийските училища по музика и рисуване на бул. "Мария-Луиза". И оттогава никога не сме прекъсвали контактите си. Аз му помогнах при строежа на параклиса му в имота му край Благоевград. Кирил много искаше да дойде в моя край, да направи концерти... И успя! Наскоро прекара няколко часа в къщата ми, снимахме се, прегърнахме се на раздяла, каза ми, че ми завижда благородно, че в селото ни е такава тишина и спокойствие, а не като в София, където всичко е толкова нервно и забързано", описа последната си, за съжаление, среща с именития композитор неговият стар приятел.

По думите на Лозанов любимият мъж на Мая Нешкова планирал и да направи среща на всички техни набори, живели навремето в пансиона.

"Каза, че ще се обади лично на някои от тях, беше много ентусиазиран, че ще се съберем след толкова години", сподели още художникът.

За "България Днес" Пенчо Лозанов разкри, че от млад маестрото имал проблеми със сърцето. Първата си криза получил още през далечната 1982-ра. Разказал на стария си другар, че му прилошало и паднал в Норвегия, дори не помнел точно какво се е случило. "Сърцето му прескачаше, но Кирил се държеше, беше мъжкар", твърди зографът от Харманли.

Четири години по-късно Кирил Икономов получил сърдечна криза по време на турне из Кърджалийския край.

"Случи се пак по това време. Бях отишъл да ги видя с Мая в Крумовград, носех им моя картина да им подаря. Казаха ми да не си тръгвам, да остана за концерта. Засвириха вечерта "Конче-вихрогонче", светнаха прожекторите, а той не излиза на сцената. Питам: "Къде е Кирил?". "Бърза помощ" го прибраха, сложиха му системи, ще се оправи", казаха ми неговите колеги от оркестъра", връща лентата назад близкият приятел на покойния композитор.

"Кирил преживя точно тогава труден период, правеха му много проблеми покрай "Мелодия на годината", приписва здравословните проблеми на Икономов на стреса и големите професионални натоварвания Пенчо Лозанов.

Редакцията изказва съболезнования на близките!