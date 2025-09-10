Проговори личната треньорка на Калина: Дали пияната княгиня е насъскала кучетата си срещу три деца? https://hotarena.net/laifstail/progovori-lichnata-trenyorka-na-kalina-dali-piyanata-knyaginya-e-nasaskala-kuchetata-si-sreshtu-tri-deca HotArena.net

"Виждала съм кучетата на княгиня Калина във Врана. Те са много кротки и възпитани." Това каза за "България Днес" шампионката по конен спорт Йонка Максимова, лична учителка по езда от няколко години на щерката на Симеон Сакскобургготски. С тези думи ВИП жокейката коментира скорошната история в "Царска Бистрица", разказана от мъж, баща на три деца, по Нова телевизия, който твърди, че Калина насъскала кучетата си срещу него и семейството му, показала им среден пръст и от нея лъхало на алкохол.

"За мен това е невъзможно! Освен ако не става въпрос за реклама", смята Максимова.

Известната ездачка, собственичка и на конна база край Нова Загора, където обучава много родни звезди от шоубизнеса и политиката, подчертава, че "княгиня Калина много обича животните".

"Има няколко кучета. Често ги разхожда в двора на Врана и майка й - доня Маргарита", разказва още хай жокейката, която е редовен гост на семейните празници на царската фамилия.

Преди 2 години тя първа разкри, че Калина си е взела кученце каракачанска порода, което, ако се вярва на думите на мъжа, оповестил инцидента в "Царска Бистрица", вече е със солидни размери.

Йонка Максимова изтъква, че никога не е била свидетел нейната височайша ученичка да загуби самообладание. "Конният спорт не е за неуравновесени хора. А княгинята се справя прекрасно с ездата, участва и на много международни състезания", подчертава шампионката.

Тя допълва, че "конете отдалеч усещат хора, употребили алкохол" и реагират веднага, не ги допускат изобщо не само на гърба си, но и да се доближат до тях. "Не съм виждала изобщо Калина да пие", категорична е учителката по езда на дъщерята на експремиера.

По думите на Максимова почти във всеки разговор тет а тет между нея и Калина царската наследница й споделяла за любовта си към животните и за домашните си питомци.

"Тя е винаги позитивна, винаги разказва с обожание за кучетата си, за които се полагат много грижи", доверява ВИП ездачката.

Във висшите кръгове на Европа отдавна се знае за увлечението на княгиня Калина по животните. То явно се е предало на дъщерята на Симеон от дядо й - цар Фердинанд, запален натуралист с огромна колекция от птици, насекоми и растения. Самата Калина отглежда два папагала и е споделяла, че е много привързана към тях.