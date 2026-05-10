Проклятието на Лили: Естрадната прима погребва всички мъже около себе си

Да се докоснеш до Лили Иванова от години се смята за голям късмет в родния шоубизнес. Примата на родната естрада има навик да носи на крехките си рамене всички, които успеят да грабнат доверието и симпатиите й. Това обаче се оказва и проклятие. Бърз преглед на мъжете в обкръжението й показва, че те масово си отиват без време – без значение дали са делили легло със звездата, или просто са писали песни за нея.

Само преди дни България се раздели с автора на една от най-популярните песни на Лили Иванова – „Ветрове”. Това е композиторът Георги Красимиров-Герасим. Той напусна този свят само на 57-годишна възраст, докато 30 години по-възрастната звезда се подготвя за концерт в престижната парижка зала „Олимпия”. Двамата с Лили бяха скарани близо 20 години, в които тя отказваше да изпълнява песните му пред публика. Според самия Герасим, причината за разпрата е доверчивостта на примата – повярвала на лъжи, че той я е ограбил. Композиторът и певицата все пак успяха да се помирят и тя реши отново да изпълнява емблематичната му песен „Ветрове”, но 4 години по-късно авторът й предаде Богу дух.

През януари родната сцена се сбогува и с друг от мъжете на Лили – Илия Караянев, известен още като Личо Стоунса. Виртуозният китарист е 11 години по-млад от звездата, с която навремето е работил и е имал 3-годишна връзка. Говори се, че й е посягал, щом алкохолът му дойде в повече. Години след грозните истории помежду им Лили изпрати на погребението му букет цветя по своя озвучител Ангел Попов-Ачо.

В една и съща година си отиват и други двама важни мъже в живота на най-голямата родна звезда. С единия тя има дълго и успешно професионално сътрудничество, а другият е голямата й любов – единственият мъж, за когото признава, че истински е обичала. Това са Точно Русев и Иван Пеев. Първият напуска този свят на 10 април 2018-а след кратко боледуване, преди което се твърди, че е изглеждал здрав и жизнен. Подобно на историята с Герасим, и с Точно звездата бе скъсала отношения, но се помири с него малко преди смъртта му. Вторият разбива сърцето на примата, когато все още е млада и едва прохожда на сцената. Той приключва живота си в края на ноември 2018-а като беден пенсионер, когото всички помнят само заради връзката му с Лили.

Година по-рано приключва животът и на Асен Гаргов – мъжът, който първи разкрива пред света, че певицата няма деца, защото не може да има. Приживе той заби нож в сърцето и гордостта й, обяснявайки по телевизията, че навремето я е изоставил, защото искал наследници. Говори се, че още докато са били заедно, зад гърба й подигравателно я е наричал „бабата”. 10 години по-млад от звездата, Гаргов умира на 68-годишна възраст, изоставил музикалната си кариера.

Композиторът Александър Йосифов, написал цели два албума на Лили, пък е с година по-млад от нея, но напуска този свят на 76-годишна възраст, още преди цяло десетилетие – на 25 ноември 2016 г. И на неговото погребение, по стар обичай, Лили изпраща цветя – голям и разкошен венец. Не е известно двамата да са имали любовни отношения, но така или иначе е бил в обкръжението й с години. Подобен е случаят с Бисер Киров, който издъхва 19 дни преди Йосифов на 74-годишна възраст. Навремето двамата с естрадната икона са обикаляли по фестивали и турнета по света и у нас. Не е известно да са имали любовна връзка, но явно въпреки това проклятието да бъдеш край Лили не го е подминало. Певицата явно не го харесва, тъй като го нарича в автобиографията си „лайно”.

Същата е ситуацията и с друга естрадна легенда – Борис Гуджунов, отишъл си от този свят на 74 години през 2015-а. Иван Славков пък, който е кум на певицата в брака й с Янчо Таков, умира на 70-годишна възраст през 2011 г., а един от най-близките хора в живота й – Емил Димитров, е на 64, когато го застига смъртта през 2005 г. Известно е, че той губи живота си след дълго и мъчително боледуване. Примата е била сред малкото, които са полагали грижи за него, включително като болногледачка.

Най-стряскащи са случаите с трима от любовниците й, които си отиват в абсолютния разцвет на своите сили. Чочо Владовски умира едва на 50 години през 2006 г. Неговата история с Лили Иванова започва през 1990 г. със съвместна работа. Той продуцира албума й „Хазарт”, но по стар навик певицата смесва работата с личния живот и отношенията им бързо прерастват с любовна връзка. Следват интервюта на двойката, дуети, концерти и турнета, но и раздяла. Смъртта на певеца, който е подвластен на алкохола, настъпва след дълго и тежко боледуване.

Двамата от другите мъже на звездата си отиват още по-рано – едва на 48-годишна възраст. Единият от тях е легендарният народен певец Борис Машалов. Той умира от хронична бъбречна недостатъчност още през 1962 г., малко след като 23-годишната по онова време Лили се мести заживява в София, напускайки родния си град Кубрат. Това е един от първите мъже в столицата, които грабват вниманието й, и първият, който й помага да прокара пътя си към голямата сцена.

Другият, който се разделя с живота едва на 48-годишна възраст, е звездата от „Козият рог” Милен Пенев, починал при неизяснени обстоятелства на 1 януари 1992 г. И с него най-голямата българска певица е имала краткотраен романс.

В момента тя работи само с млади мъже. На 87-годишна възраст бендът й се състои от музиканти, които изглеждат в цветущо здраве. Някои от тях още не са навършили 40 години. Сред композиторите, с които е работила в златните години на естрадата, засега се държат Митко Щерев и Здравко Радоев, а от бившите й съпрузи – Янчо Таков. Клюкари се шегуват, че те все още са живи и здрави, защото отдавна са скъсали отношения с Лили и не я доближават по никакви поводи.