Рачков потвърди: Да, ще се женя!

Радвай се, народе! Един от най-големите БГ комици у нас - Димитър Рачков, и любимата му Виктория Кузманова вече са годеници!

Красивото признание направи самият той пред "България Днес".

"Да, да, женя се!", каза актьорът, а любимата му е повече от щастлива.

Новината официално обяви Гала от предаването "На кафе" по Нова тв, която сподели, че предишната вечер е била на откриването на новия козметичен салон на бившата адреналинка Виктория. Именно там пред гостите и приятелите си Вики обявява, че има на ръката си годежен пръстен с голям диамант.

Димитър Рачков предложил брак на Виктория Кузманова

"Искам да кажа пред всички, че получих много нестандартно, много странно предложение, което не съм очаквала и много оценявам. Казах едно голямо "да", съобщава Виктория в кратко видео от събитието с насълзени очи. Веднага след думите си тя показва годежния пръстен на ръката си и двамата с Рачков се целуват.

"Малко хора знаят, че Рачков е изключително щедър човек. Освен това, както самият той признава за Вики - за първи път виждам някой по-амбициозен от мен. Тя е прекрасно момиче и много му се радвам", допълни Гала, а Юли Константинов добави: "Ето сега е моментът да покани Веселин Маринов за кум, защото пред "кум се вода не гази", през смях добави панелистът.

"За кум е рано, още не сме мислили", отговаря Рачков на предизвикателството, отправено към него.

"Бомба направихме с тази новина! С Вики сме израснали заедно, от малки се познаваме в един квартал сме. Много свястно момиче и се радвам, защото двамата се заслужават. Помня малкия й салон, който беше като стаичка, а сега се е разраснала и доколкото разбирам, Рачков няма нищо общо с това. Евала!", похвали Вики и актьорът Дарин Ангелов.

Любовната история между Рачков и Виктория започва случайно, а близките им разбират за близостта им, след като на миналата Нова година и двамата са на едно и също място - в хотел, в който актьорът има участие в програмата.

"Моята дъщеря разбра съвсем скоро, че имаме връзка. Тя знае за Митко, тъй като съм й разказвала, че е много добър и свестен човек. Ходили сме по кастинги с нея и тя все пак знае кой е Рачков", сподели ни след това Кузманова.

Красавицата познава комика отпреди, тъй като е работила с него в "Господари на ефира" почти четири години. Там той бе водещ, а тя - адреналинка.

С днешна дата Виктория е категорична, че винаги ще седи плътно до любовта си и ще подкрепя Рачков във всеки негов проект.

"Ако реши пак да се качи на театрална сцена, също много ще се радвам", казва с усмивка Вики.

Иначе Виктория е позната от предаването "Един за друг", в което участва с мъжа си Явор. Те се разделиха, а причината, която тя изтъкна, е, че мъжът й не иска второ дете, а тя много го желае.

"Оженихме се и се очакваше след сватбата щастливото събитие да стане факт, но това така и не се случи", коментира Вики. Двамата след това се развеждат.

За Рачков това ще е първо венчило. С предишната си изгора - актрисата и сценарист Христина Апостолова, от която е и единственото му дете - синът им Димитър, няма официален брак.

След нея актьорът имаше дългогодишна връзка с колежката си от "Господари на ефира" Мария Игнатова, но без да се женят. През лятото на 2020-а се заговори, че новата му приятелка е плеймейтката Анита Димитрова, а есента тя често бе в публиката на шоуто "Като две капки вода", което Рачков води. Разделиха се в началото на 2023-та, а в началото на 2025 г. Рачков и бившата адреналинка от "Господари на ефира" Виктория Кузманова обявиха за първи път, че са двойка.

Желаем им успешно, здраво и красиво бъдеще!

Семейството на актьора харесва Вики

Семейството на Митко Рачков много харесва Виктория, става ясно от снимка, която двамата с Вики публикуваха от коледните празници. От нея става ясно, че цялата рода на актьора с усмивка посреща Вики, дори заедно с нея седи на трапезата. Дори братът на Рачков - Петър, също бе щракнат на масата на семейството, заедно със своята приятелка. Всички дружно разчупват питката за късмети, а майката на Рачков - Станка, е повече от щастлива - най-сетне синът й си намери прекрасна снаха, която винаги е усмихната и с добро сърце.