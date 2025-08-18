Рекорд! Чалга певицата Малена заби 70-годишен

Абсолютна рекордьорка по афинитет към представители на трета възраст се оказа чалга певицата със съмнителна кариера Малена. Нископопулярната изпълнителка, която има 2-3 песни на кръст, но нито един хит, има отношения на явна финансово основа със 70-годишен бизнесмен, научи HotArena.net.

За необятните възможности на портфейла му говори високият стандарт, който Малена демонстрира в Инстаграм профила си – луксозни коли за половин милион, почивки по екзотични дестинации и скъпарски подаръци. Не малко средства са насочени и към външния вид на Малена – тунинг от главата до петите под формата на силикон в гърдите, джуки и коренна промяна на фейса.

Близки до силиконката се кълнат, че далеч не й се случва за първи път да има отношения с по-възрастни мъже. Певицата била редовна почитателка на диапазона 65+, с профил „Дебел портфейл“ и подкатегория „Мастит бизнесмен“.

И като казваме „певица“, го използваме по-скоро като нарицателно, а не като точна професионална характеристика. Малена ловко се самоназовава като такава в портфолиото си за срещи с мъже с цел покачване на акциите и внушаване на престиж.

Мълви се, че цената й за подобна среща варира между 1000 и 2000 лева.