Режисьорът на "Мамник" живял в старчески дом по време на снимките

В цели 5 зали за една вечер - което е абсолютен рекорд за родното кино!, се състоя премиерата на новия български сериал "Мамник" по едноименния роман на Васил Попов, убеди се от мястото на събитието "България Днес". За вестника авторът на нашумелия роман в жанра "мистичен детектив" сподели, че е "сбъднал мечтата на живота си", въпреки че и в най-смелите си сънища не е предполагал, че ще види произведението си филмирано, и то с такъв звезден състав.

Главните герои в сериала - Екатерина Лазаревска и Богдан Григоров, с четириногия ловец на вампири - белгийската овчарка малиноа Колт

Екипът на "Мамник" в пълен състав

Параскева Джукелова

Боби Турбото и съпругата му Калина Крумова

Атанас Атанасов с житейската си партньорка Деси Стойчева

Ники Кънчев

Китодар Тодоров, Ваня Щерева, Параскева Джукелова, Ева Тепавичарова, Ути Бъчваров, Ники Кънчев, Хилда Казасян, продуцентът на първото у нас риалити с печалби - "Супер шоу "Невада" Димитър Станчев под ръка с половинката си Ася, бивше "момиче на късмета", Мая Бежанска и още десетки звезди на родното кино и сцена минаха по червения килим заедно със създателите на първия у нас хорър за свръхестественото. Верен на закачливия си нрав, Къци Вапцаров обяви, че е "разпоредител" и до самия старт на прожекцията "упътваше", макар и с чаша бяло вино в ръка, млади дами към местата им в салона.

Хилда Казасян

Ути Бъчваров

Ева Тепавичарова

Драго Чая

Освен закономерните герои на премиерата - продуцента на сериала Магърдич Халваджиян и режисьора Виктор Божинов, спонтанните симпатии и на ВИП публиката, и на редовите любители на мистериите на лента завоюва и белгийската овчарка малиноа Колт. Кучето е централен персонаж още от началните кадри на първия епизод и мисията му е да надушва и дави, когато се появява мамникът. Митичното чудовище извършва зловещите убийства в измисленото трънско село Вракола, където се развива преимуществено действието на "Мамник". В сериала Колт се нарича Айрън и е помагач на граничната полицайка Божана /Екатерина Лазаревска/. Младата актриса дефилира по червения килим с ослепителна бална рокля с огромно деколте и заслужи овациите не само за прекрасната си игра, но и за безупречно елегантната си визия.

"Къде е Ели, къде е Ели?", звучеше като ехо през цялото време на галавечерта. Колегите на голямата Ели Скорчева, която изпълнява ролята на майката на Божана, се питаха защо отсъства от премиерата. "България Днес" обаче разбра, че лични причини са възпрепятствали звездата от "Адаптация" да се появи на премиерата. За вестника Скорчева довери, че да говори на трънски диалект в сериала не е нейно решение, а на автора на романа Васил Попов. Младият писател е прекарвал като дете летата при родителите на баща си в село край Трън и оттам владее почти виртуозно местното наречие.

Магърдич Халваджиян, продуцентът на сериала, пък издаде, че режисьорът на "Мамник" Виктор Божинов и операторът Силвестър Йорданов са живели в старческия дом в Трън, за да се потопят максимално в атмосферата.

Михаела Филева

Михаил Билалов

Къци Вапцаров и Димитър Станчев

Александра Лашкова и Даниел Върбанов

Магърдич Халваджиян с Димитър Станчев и съпругата му Ася

В първия епизод на сериала се мярка като сянка и фигурата на Атанас Атанасов, но в следващите епизоди тя се превръща в ключова. Големият актьор също бе сред гостите на събитието в компанията на съпругата си - актрисата и сценарист Деси Стойчева. Една от големите изненади бе и появата - и то в топформа!, на може би най-култовата актриса от лентите на прехода - Мариана Крумова. Звездата от "Любовното лято на един льохман" се превъплъщава блестящо в ролята на Дана и нейните почитатели вече очакват с нетърпение появата й в трета серия.