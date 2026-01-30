Риалити звезда стопи 30 кг след 3 деца (Снимки)

Стегнато тяло за чудо и приказ вае риалити звезда от „Островът на 100-те гривни", след като ражда три деца за пет години.

Марина Томева, която направи запомнящо се участие в първия сезон на приключенското предаване, демонстрира пълна промяна и свали близо 30 кг, откакто роди третото си дете, пише „България Днес“.

„Това беше най-активната ми бременност от трите, най-тежкото ми раждане от трите, най-продължителното от трите - естествено раждане без шевове. Влязох в родилния дом 79 килограма и излязох от там 72 килограма“, споделя Марина.

Дъщеричката й Мартина се ражда през май 2025-а, а само броени дни след щастливото събитие риалити участничката се връща във фитнес залата и се заема със здрави тренировки.

Осем месеца по-късно многодетната майка е свалила близо 30 кг и за първи път от много време насам успява да се побере в едни от любимите си тесни дънки. Марина демонстрира желязна коремна преса и стегната мускулатура, на която може да завидят много мацки.

„Често получавам комплименти относно визията си. Аз обаче съм доста самокритична към себе си, омаловажавайки факта, че това тяло е износило 3 бебета в рамките на 5 години. И аз като всеки човек имам своите несигурности. Не съм перфектна и никога няма да бъда, но винаги си поставям реални цели и ги следвам строго. Не се сравнявам с никого и не подражавам на никого, защото всеки има своята истина. Животът не е само цветя и рози. Затова се приемайте такива, каквито сте, и се грижете за себе си“, споделя философията си Марина.