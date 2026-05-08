Роберто Карлош куфее на чалга

Легендата на Бразилия и „Реал“ (Мадрид) Роберто Карлош се забавлява с чалга. Бившият бранител е в България по покана на един от букмейкърите.

Вчера той участва в официално събитие на организаторите, което е свързано със започващото след месец световно първенство в САЩ, Мексико и Канада. Домакините решиха да покажат на Карлош и нощния живот в София. За целта го заведоха в един от известните чалга клубове с Студентски град. Там участие имаше Меди.

Фолкзвездата, който е фен на „Реал“ (Мадрид), имаше щастието да се срещне и поговори с легендарния играч.

„Благодаря, легендо! Една от причините милиони хора по света да обичаме футбола и „Реал“ (Мадрид) е този човек!“, написа Меди в социалните мрежи, където качи своя снимка с Карлош. Двамата успяха и да поговорят за кратко, преди певецът да се качи на сцената.

Освен на песните на Меди бразилската легенда се наслади и на кръшните изпълнения на танцьорките на заведението.