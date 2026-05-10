Родителите на Трифонова одобриха Събков за зет

Десислава Трифонова и Илиян Събков, които се залюбиха по време на участието си в предаването „Хелс Китчън“ по Нова тв, все още са заедно и засега всичко върви добре. Още повече, че и родителите на блондинката нямат нищо против новата й връзка. Не харесват само това, че е възникнала по телевизията.

Това сподели Трифонова в подкаста към кулинарното предаване. Блондинката беше категорична, че любовта й със Събков не е стратегия. Тя даже има угризения, че е допуснала връзката им да възникне в „Хелс Китчън“. „Нямам оправдание“, каза Десислава, която иначе участва в предаването, както колегите си, заради страстта си към кулинарията. Блондинката отнесе и доста негативни коментари от зрители, защото сближаването й със Събков беше придружено от раздялата й с Елин – дългогодишният й приятел и баща на двете й деца.

„Опитвали сме се да не сме толкова близки, обаче... Не се получава“, сподели Трифонова за началото на връзката си със Събков. Двамата усетили привличане още щом се срещнали в предаването. Известно време полагали усилия да не се отдадат на емоциите си, но в крайна сметка не успели да се въздържат. „Не съжаляваме за това, което се е случило, със сигурност. Просто може би трябваше наистина да поизчакаме“, сподели Трифонова.

Родителите й винаги са я подкрепяли. Те знаели, че отношенията с бащата на децата й не са цветущи от дълго време. Така че за тях не било изненада решението на дъщеря им да се раздели с Елвин. Приели и връзката й със Събков. Не одобрили само, че всички тези промени се случили пред зрителите.

Те проследиха не само възникването на връзката на Трифонова със Събков, а и трудният й разговор, завършил с раздяла, с Елвин. За финал блондинката се жертва за своя нов любим. Десислава завърши на пето място в надпреварата. Заради нова неуспешна резервация за Черните куртки, номинираната Трифонова трябваше да реши кой заслужава повече да остане в шоуто – тя или любимият й. В крайна сметка Десислава предпочете да напусне играта.

„Елвин знае всичко“, сподели още блондинката. И явно драма няма, че тя вече е продължила напред и има нова връзка. Трифонова обясни, че не е в добри отношения с бащата на децата си от 3-4 години. Нищо не било така, както го представяли в социалните мрежи и пред приятели. Прикривали настъпилия разрив помежду си дълго време, но в крайна сметка не успели да заздравят връзката си. Десислава направила всичко възможно отношенията й с Елвин да потръгнат, заради децата им. Само че не усещала и той да полага усилия. Чувствала, че само тя се старае, докато Елвин й изглеждал „окей” със ситуацията. Накрая Десислава осъзнала, че са стигнали до етапа, в който просто си свикнал да живееш по този начин, а не че имаш нужда да бъдеш с човека, с който си. Двамата не правили нищо заедно. Трифонова била ангажирана с домакински задължения по цял ден и с грижите за децата. Елвин пък гледал сериали и си цъкал на телефона. Тръгвал за работа следобед, когато Трифонова взимала децата от детска градина. Така че тя прекарвала повече време с тях. Това й тежало, както и, че Елвин не предлагал да правят нещо като семейство дори в свободните си дни. Затова Десислава се надява, че раздялата й с Елвин може да го провокира да прекарва повече време с децата им.