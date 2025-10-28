Роксана на купон с Тръмп и Мъск (ВИДЕО)

Фолкзвездата Роксана купонясва с американския президент Доналд Тръмп и магната Илън Мъск в новия си клип с рапъра Мънки „Олд Мъни“. Певицата за първи път посегна към изкуствения интелект за свое видео и благодарение на него вкара световни любимци в своя проект.

За мен е истинско удоволствие да ви изненадаме с нашата нова песен „Олд Мъни“ в дует с рапъра Мънки. Творихме я с много любов, емоция и настроение! Искам да изкажа специални благодарности на Емил Павлов -Астро, на когото за първи път в живота си се доверих изцяло за създаването на видеоклип с АI технология. Резултатът ме остави без думи - вдъхновена, впечатлена и истински развълнувана. В клипа ще видите появата на много световноизвестни личности и обещавам -ще се забавлявате! Надявам се да я почувствате така както ние“, пише тя. Песента е по музика и аранжимент на Даниел Димитров. Текстът е създаден от Антоанета Линкова -Роксана.

Видеоклипът пресъздава луксозно парти във вилата на рапъра Пъф Деди. Тръмп се появява още в началото, докато пие шампанско за добре дошъл. После се появява друг световен рапър - Фифти Сент, който също отпива глътка пенлив еликсир в компанията на знойни мацки със секси дупета. Купонът е в разгара си и показва US президента вече в басейна, а персоналът го полива със скъпото пенливо вино. В следващата сцена Пъф Деди играе покер с колежката си Ники Минаж, която после е сменена от Роксана, а американската певица демонстрира секси формите си в пълна с пяна вана. Тръмп отново е в басейна, но вече е сменил официалния костюм с марков анцуг и дебел ланец на врата, а хубавица го е възседнала на конче. Към края на клипа се появява и Мъск в басейна, а когато полиция идва да разтури партито, Пъф Деди подкупва ченгетата с понички.