Рут Колева проговори за ада след раждането: 10 дни живях в кошмар!

„Езра се родина 17 април тази година и беше в кувьоз, без да мога да я гушна.“

С все още горчив спомен в гласа си певицата Рут Колева се връща към трудния момент в живота си, когато вместо да ликува от щастие заради срещата с първородната си рожба, поп изпълнителката се запознава с дъщеря си през стъклените стени на животоспасяващата кутия за новородени бебета.

„Успях да я прегърна за пръв път едва след 10 дни - и датата не бе случайна - 27 април, спомня си Рут Колева и настоява, че в живота няма случайни неща. И започва да изброява доказателства за това: „Все още бях бременна, някъде в петия или шестия месец, и отидох на преглед за фетална морфология“.

Като всяка тръпнеща от несигурност и вълнение бремена 35-годишна жена, певицата решила да се подложи на изследването с ултразвук, за да установи какво е състоянието на плода й и да го провери за евентуални аномалии.

„Излязох от прегледа при гинеколога и без да се усетя, започнах да си пея парчето „Тиардроп“ на групата „Масив атак“. Постоянно. Пеех го ден и нощ“, връща се в спомените си изпълнителката на песента „Бледи следи“.

„В съзнанието ми постоянно изплуваше образът на бебето от видеото в утробата от клипа на песента и сякаш имах връзка с моето бебе в утробата ми. Всичко ми беше някак супер нереално. Свързвах образа на моето бебе само с онзи от клипа песента“, разказва дъщерята на именития ни двукратен световен и двукратния европейски състезател по вдигане на тежести Неделчо Колев.

„Няколко дни по-късно, докато ходех по улиците в центъра на София, паднах в шахта и едва не си счупих краката. В слушалките ми отново звучеше „Тиардроп“, а впрочем в 1 превод от английски означава сълза“, спомня си певицата и допълва: „Вселената обича безумни съвпадения“.

„Сякаш бях под обсесия по песента, която продължи цял месец. Беше като филм, в който съм си поръчала гранде финал, без дори да го осъзнавам“, убедена е изпълнителката и е благодарна на вселената за своя и на дъщеря си щастлив финал.