С кастинг: Търсят мъж за Лили

Обявиха кастинг за основните мъжки персонажи във филма за Лили Иванова, който режисира Яна Титова.

Актрисата Боряна Братоева, която сега е кастинг режисьор, публикува и изисквания в социалните мрежи, като регистрацията е безплатна.

Любов

Лили неведнъж е споделяла, че голямата й любов е вторият й съпруг Иван Пеев. „Той е единственият, когото съм обичала в живота си“, подчертава тя в интервюта за починалия композитор. Така че най-вероятно неговият образ ще присъства в лентата, твърдят запознати. Но още не е ясно кои ще бъдат другите мъжки персонажи в предстоящия филм „Лили - любовта е живот“, който е дело на фондация „Лили Иванова“ заедно с „Междинна станция“ на Иван Христов и Андрей Арнаудов. Подборът за ролята на самата Лили приключи, като усилено в светските среди се говореше, че това ще е Мария Бакалова. Тя обаче категорично отрече. Това бе потвърдено и от Key Academy – агенцията, която представлява актрисата на територията на България.

Обиколка

Вчера Лили Иванова обяви новото си турне, което започва на 25 март в Благоевград. Следват Кюстендил, Габрово, Добрич, Русе, Горна Оряховица, Варна, Бургас, Пловдив, Плевен, Шумен, Хасково, Пазарджик. Цените на билетите са от 30 до 60 евро, като за Варна и Бургас са от 35 до 105, а в Пловдив – от 55 до 105. На 8 май Лили организира в София благотворителен концерт с много други звезди. Очаква се през декември да завърши по традиция турнето си в София, което още не е обявено.