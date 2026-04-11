СЪБРА ПОГЛЕДИТЕ! Михаела Маринова по жартиери на парти (БРУТАЛНА СНИМКА)

Певицата Михаела Маринова отново събра погледите, след като се появи в оскъдно облекло - миникожена пола и ясно виждащи се под нея жартиери.

Това се случи в известен столичен клуб, видя „Телеграф“. От година насам стилът на Маринова предизвиква интерес. Неотдавна тя обясни, че се облича така както иска - без задръжки и подвластна на вътрешния си глас.

Изпълнителката бе сред знаменитостите, уважили концерта по повод 22-рия рожден ден на младата надежда на българската музикална сцена Симона Петрова - Мона. Тя самата бе в компанията на приятели и настоящия й партньор, който скоро ще се превърне в нейна законна половинка. В близост до нея се забавляваха Кирил Хаджиев-Тино, Алена Вергова и Роберто Николов-Роби.

Рожденичката сюрпризира присъстващите със специална програма. „Щастлива съм, че споделям този ден тук и с вас. Вие сте моята сбъдната мечта, никога не съм си представяла, че ще ви имам. Благодаря ви от сърце. Благодаря и на целия екип, който ме подкрепя и вярва безрезервно в мен. Тук има много специални хора, това са моите родители, моята баба, Марин Колев - моят мениджър, който е неотлъчно до мен от самото начало, вие. Подготвила съм ви една наистина специална програма, разбира се, в моя Gen Z фолклор“, сподели Мона от сцената.

Михаела я поздрави и с видео в социалните мрежи.